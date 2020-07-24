隐藏旧金山领馆的中国军方人员被捕受审 北京或弃卒保车

美国官员周五（24日）宣布，躲在旧金山中领馆的中共军方研究人员唐娟已经离开领馆被捕，今天将在加州东区法院出庭。美国官员并未透露关于唐娟被捕的细节，目前未知她是否自行离开领馆从而被捕。但美方指出，唐娟并不享有外交豁免权。评论认为北京似乎无心恋战，急于摆脱僵局。 也有评论认为北京弃卒保车，想保住中共旧金山领事馆

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2019年12月以访问学者身份入境美国的唐娟在申请签证时，没有如实上报军人身份，但她实为中国空军军人。美国联邦调查局（FBI）发现了两张她身着军装的照片，指她隶属第四军医大学。美国联邦调查局FBI在6月20日约谈唐娟，其后据称唐娟进入中国驻旧金山领馆避难。美国司法部表示，联邦调查局已经在全美共25个城市约谈持签证入境的中国访客查核他们是否隐瞒了军人身份。

美国司法部发表的声明指出：共有四人最近被控签证欺诈，他们到美国从事研究时隐瞒了与中国军方的关系。一旦定罪，每人都将面临最高10年刑期和25万美元罚款。

除了唐绢之外，美国司法部指称涉嫌隐瞒军人身份获取美国签证的其余三名中国人包括：在加州大学旧金山分校从事研究，2019年3月26日入境美国的王欣，他在申请签证填表时表示，他从2002年9月1日至2016年9月1日曾担任军医大学副教授。但在今年6月7日接受美国海关和边境管理当局问讯时，他承任自己实际上仍然是军医大学的技术人员。

另外两名上周被逮捕的隐瞒自己军人身份的中国人分别叫”宋琛（Song Chen）和赵凯凯。

美国司法部宣布起诉这四名中国研究人员时，正值中、美两国关系严重恶化。继美国要求中国关闭驻休斯敦总领事馆后，中国在7月24日通知美国关闭其驻成都领馆。