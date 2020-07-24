Covid-19 网球取消2020中国所有活动

受Covid-19疫情影响，国际女子网球协会（WTA） 和职业男子网球协会（ATP）一同宣布，在年底前，取消原定2020年在中国举行的所有赛事。

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据本台RFI法广周五（2020年7月24日）在体育新闻中的报道，国际网坛的上述措施，是在中国官方决定暂停2020年所有国际体育竞赛后做出的，这对寻求在世界人口大国-中国发展的网球运动而言，如同一记重拳。

国际女子网球协会(WTA)主管表示，他们感到极度的失望，原定今年在中国举办的世界级活动将无法开展。但对中国当局的这一决定予以尊重，希望能尽快在下一个赛季就重返中国。

国际网坛取消的重大活动包括：原定在武汉举行的国际女子网球公开赛。这一赛事原本被赋予了极大的象征性，武汉是全球遭遇新冠病毒袭击的首座大城市。

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男子网球方面也是如此，尤其是取消原定十月前后在北京举行的中国公开赛和在上海举行的网球大师赛。

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国际职业男子网球协会主席指出，自发生疫情以来，协会方面的态度就是服从地方当局的决定，尊重中国政府所做出的，有益于其国家的决定，应对当前史无前例的世界形势。

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