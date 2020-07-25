台湾呼吁各界正视中国渗透与扩大不当影响力的威胁

美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)23日发表演说，肯定台湾的民主发展，重申美国对台湾等区域伙伴的支持。台湾外交部回应表示，无论中国采取什么手段在国际社会打压台湾，台湾绝不会退却，并将在既有良好基础上，持续与美国及理念相近国家合作，善尽国际社会成员责任，共同捍卫民主制度，及立基于规则的国际秩序。

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蓬佩奥是美西时间23日在加州尼克松纪念图书馆发表演说。台湾外交部感谢蓬佩奥代表美国政府展现对台湾的一贯坚定支持，并不断公开为台湾仗义执言。外交部还呼吁各界正视中国渗透与扩大不当影响力的威胁。

台湾外交部指出，蓬佩奥在演说中提到，前总统尼克松（Richard Nixon）约50年前开启与中国交往，希望促成中国改变，以追求更自由安全的世界，却换来中共剥削自由开放的社会，而当时被边缘化的台湾友人，却蜕变为蓬勃发展的民主政体。

蓬佩奥也提到，美国各部会已对中共采取反制措施，例如国防部加强在南海及台湾海峡的航行自由任务；国务院则要求关闭具间谍及智慧财产窃取活动中枢功能的中国驻休斯敦总领事馆；还有，为应对来自中国的挑战，美国将筹组民主自由新阵线。

另外，美国联邦参议院23日表决通过2021财政年度国防授权法，纳入多项友台内容，包括重申「台湾关系法」及「六项保证」、支持对台军售，以及与台湾联合进行实战训练与军演；美国国会也要求国防部派遣医疗船停靠台湾港口，以延续台美在防疫领域的合作；并要求美国应贯彻执行「亚洲再保证倡议法」(ARIA)，常态性售予台湾防御性武器。

对此，台湾外交部表示，感谢美国国会近年持续透过年度国防授权法案，积极推动深化台美军事安全合作交流，彰显美国国会对台湾国防安全及台海和平稳定的高度重视与支持。外交部将密切关注法案后续审议情形，并与相关行政部门保持密切联系。