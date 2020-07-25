孟晚舟提新文件  控美方选择性引用对她不利证据

华为的财务长孟晚舟，为防止被加拿大引渡到美国 ，向加拿大法庭提出新的法庭文件，指称美国政府拿她当作与中国谈 判的筹码，并在证据上误导加拿大法院。

广告 继续浏览后续

中央社报道，孟晚舟在新的法庭文件中质疑数项美方指控，并举 出几个她认为美方为私利而歪曲事实的例子。

根据她提出的法庭文件，美国在这起对她不利的案 件中「不当剪接」相关纪录，包括选择性地引用证据， 以「支持（她应负）刑事责任的说法」。

美国政府先前引用一项关键证据佐证孟晚舟说谎， 即2013年8月孟晚舟给香港汇丰银行的PowerPoint档案 ，共有16页。孟晚舟的律师团针对这项证据反击。

律师团表示，美国政府选择性引用这份档案，误导 了加拿大卑诗省最高法院，美国针对孟晚舟及华为的案 件纪录略去其中两页「高度相关的资料」，令人觉得孟 晚舟从未向汇丰银行告知星通与华为在伊朗有生意往来 ，或华为与星通持续有商务关系。

律师团表示，档案第6页和第16页显示，孟晚舟其 实对汇丰银行相当坦诚，资料提到「作为华为的生意伙 伴，星通在伊朗与华为在销售及服务上合作」，以及华 为「与星通有正常且可控的商业合作」，意味华为掌控 星通，而这些资料都被美方略去。

中央社报道说，加拿大在美国要求下，于2018年12月1日在温哥华国际机场逮捕孟晚舟。加拿大法庭预计在2021年初就引渡做出决定。