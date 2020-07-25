对美驻港总领馆“落选”大失所望香港工联会要求北京关馆

美国驻港总领事馆一直被香港建制派人士指控为香港动乱的背后黑手。图为总领事史墨客早前到香港电台接受访问。

香港左派工联会显然对北京24日未选中美国驻美总领事馆作为报复的目标而大感失望，遂发起网上联署要求支持关闭他们认为是香港动乱背后煽动者的美驻港使馆，“恢复香港安宁”。

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美国本周三下令中国72小时关闭驻休斯顿总领事馆后，中国外交部予以强烈谴责，形容美国行动“疯狂”，并扬言报复。北京24日终于宣布，下令美国关闭驻成都总领事馆，作为报复的目标。但在此同时，被美国下逐客令的中国驻休斯顿总领事蔡伟接受美国传媒Politico访问时，却居然效法清朝总督叶名琛“不降、不走、不和”伎俩，拒绝关馆走人。

根据大陆党媒环球时报以及“观察网”分别进行的民调显示，大陆约有七成接受调查的网民都要求北京关闭美驻港总领事馆，其次才轮到美驻广州总领馆，百分比大约在10%左右，至于美驻成都总领馆，只有个位数字的百分率支持，因此北京这次选择成都而非香港，显然令大陆一众小粉红大失所望。

不过香港的工联会却与大陆的民众同一鼻孔出气，他们同样对香港“落选”感到失望，遂发起网上联署，希望北京追加香港作为报复的另一目标。

工联会24 日发起的网上联署，呼吁支持关闭美国驻港澳领事馆，并 hashtag（#） 联署的三个重点，“强烈谴责美国粗暴干预中国内政”、“坚决维护我国主权及安全”、“支持终止美国驻港澳领事馆运作”。

名为“支持关闭美国驻港澳领事馆”的联署声明，开宗明义“强烈谴责”美国的做法，指这做法蛮横无理，是“对中方的政治挑衅”，严重违反中美领事条约、国际法和国际关系基本准则，这说法基本上与中国外交部如出一辙。

声明指，中国在政策对等的原则下实施反制措施，维护国家主权和尊严，合情合理。工联会认为，应停止美国驻港澳总领事馆运作，关闭“煽动本地政治不稳的基地，让香港恢复安宁”，并呼吁美国停止一切挑衅、煽动的举措，免自招损失。

其实香港爱党爱国人士已于23日即美国下令关闭休斯顿总领馆的翌日，已经在美驻港总领事馆门前示威。保卫香港运动发起人傅振中等5人，在美驻港总领馆门前高举谴责美国粗暴干涉中国内政的标语，但美方拒绝派人接收请愿信。