欧盟草拟限制向港出口监控技术 不准备似美国般扫荡性制裁

7月25日星期六，本台驻布鲁塞尔站，南华早报，中央社等引述路透社消息，称根据一份路透社拿到的文件，欧盟27国已经在准备限制向香港出口用于监视的技术，此举目的是避免中国政府使用一些软件和器材，截获通讯。

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路透社称，拿到的这份文件显示，欧盟已在计划修改与香港之间的签证协议，同时施加商贸制裁。这些措施将有可能从下个星期二7月28日起生效，但路透社强调，现在还没有一锤定音。

另外根据南华早报的补充报道，根据该报拿到的文件，欧盟本次准备的决策当中还包括与香港的避难协定问题，增加与香港学生与大学的合作，引渡问题等。这份草案下周二发行，已经得到了欧洲理事会的同意，当中“勾画了一个联动的一揽子机制，应对港版国安法”，这一机制将通过欧盟统一或者成员国来执行，但并不准备针对中国政府或者中国的政府官员采取任何直接的行动。刚刚过去的星期五，中国谈判队和欧盟还完成了双边投资协定第31轮对话，但没有任何明显的突破。

从6月30日以来，港版国安法引发了欧盟对香港问题的关注，欧盟多次表示关切和忧虑，本次筹划的多项内容若得以实现，将会从谴责上升到实际行动。南华早报指出，欧盟本次行动，虽然不如美国针对中国的动作扫荡范围要广，但将更加具有针对性，将更少波及其他香港需要的消费产品，而且布鲁塞尔方面也明确表示，不希望完全孤立香港，所以将只针对香港自治权潜在受损的内容，来加以限制。