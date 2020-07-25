美国首次以“人民币汇率低估”对中国展开反补贴调查

针对美国商务部近日宣布，决定对原产于中国的扎带（束线带）产品发起反倾销反补贴调查，并就“人民币汇率低估“项目发起调查。中国商务部指出，这是美国首次在反补贴案件中立案调查所谓”人民币汇率低估“项目，中方对此坚决反对。

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中国商务部23日晚间特别就此发布新闻稿表示，中国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，市场在汇率形成中起决定性作用。

新闻稿强调，总体上，人民币汇率处于合理均衡水平，并没有被低估。自2005年以来，人民币对美元已累计升值超过17%。根据国际清算银行公布的数据，2005年初至2020年5月，人民币名目有效汇率升值38%，实际有效汇率升值49%，是G20经济体中最强势的货币，在全球范围内也是升值幅度最大的货币之一。

商务部指出，汇率问题超出了一成员按照世界贸易组织规则进行反补贴调查的权限。美国今年2月修改法规以对别国汇率进行反补贴调查，已涉嫌违反世贸组织WTO规则，受到多方面反对。

新闻稿称，即使按照美国法规，申请人的申诉内容也存在大量错误，不具备财政资助、利益授予和专向性等反补贴必备要素。中方敦促美方遵守现有国际规则，停止对所谓“人民币汇率低估”进行反补贴调查。

受中美关系紧张情势进一步升高影响，离岸、在岸人民币对美元汇率22日盘中一度大贬，双双跌破1美元兑人民币7.0元关口。美国商务部此举是否意在逼升人民币值得关注。

人民币对美元即期汇价23日升破7.0大关，收在6.9961。受官方调控的人民币对美元汇率中间价，24日下调17个基本点，报6.9938。