美官员撬门进入中国休斯顿总领馆内处理“遗物"

一度扬言拒绝关馆拒绝走人的中国驻休斯顿总领事馆，终于在美国订下美东时间周五最后限期前降旗关馆，随着工作人员将一箱一箱的垃圾杂物搬出使馆之后已人去楼空。另据路透社报道，一度被指逃入中国驻旧金山总领事馆的中国生物学研究员唐娟，现已由美方看管。

广告 继续浏览后续

根据华尔街日报报道，在最后限期的周五下午4时，国务院官员证实中国的休斯顿使馆已经关闭，国务院的外交保安人员然后在使馆外围站岗驻守，当中有一些人撬开似被锁上的大门进入使馆内。

报道引述国务院一名资深官员说：“休斯顿使馆的活动，总的来说远远超过我们所能接受的范围。”一名资深情报官员说，休斯顿使馆的科技官员“尤其进取和特别成功”。官员们同时指控休斯顿的中国使馆人员从事针对该区研究所的大盗窃罪，并且还与研究人员联络，接受指导汇集那一方面的信息。

国务院一名资深官员特别指出中国休斯顿使馆的“医疗信息汇集”工作。美国官员过去曾经警告使馆邻近德州大学休斯顿医院的癌症治疗中心，以及针对美国的新冠状病毒疫苗的研究。在美国下令关馆之前，国务院一名资深官员说，华盛顿官员在最近一次的高阶层会议上，对北京在美国的活动提出警告。

美国在这一番的评论之际，一名在华府工作的新加坡政治风险顾问承认为中国从事情报工作的控罪，而一名在加州做访问研究的中国人，则涉嫌在本周四因签证欺诈罪名被逮捕之前，逃入旧金山总领事馆。名叫唐娟的研究员被控在申请美国签证时隐瞒与解放军的关系。

华尔街日报报道，尽管美方作出连番的指控，上述的国务院官员表示，他相信与中国的对话可以恢复双边的关系，防止第二轮的报复行动。中国外交部说，中美目前的局势并非中国所愿意看到，并敦促华府“营造必须的条件将双边关系带回正轨”。

路透社則報道，美国联邦调查局（FBI）已在全美20多个城市约谈了其认为隐瞒中国军方成员身分的签证持有者，并以涉嫌签证欺诈起诉4名中国研究人员，其中3人已被捕，而早前据报匿藏中国驻三藩市总领事馆的中国生物学研究员唐娟，现已由美方看管。

路透社引述美国司法部资深官员称，她有望周五现身法庭。唐娟任职加州大学戴维斯分校，她被指申请签证时，涉嫌隐瞒与中国军方的关系。