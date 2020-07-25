美方强行进入中国总领馆 北京：强烈不满

在美国政府的闭馆命令生效后，美方执法人员强行进入中国驻休士顿总领事馆。中国外交部发言人汪文斌7月25日表示，馆舍是中国的财产，中方对此强烈不满和坚决反对，将作出必要反应。

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中国外交部网站晚间以汪文斌答记者问的方式，对美国的相关行动作出回应。汪文斌说，中国驻休士顿总领馆馆舍是外交领事馆舍，也是中国的国家财产。根据“维也纳领事关系公约”和“中美领事条约”，美方不得以任何方式侵犯中国驻休士顿总领馆馆舍。

汪文斌说，对于美方强行进入中国驻休士顿总领馆馆舍的行径，中方表示强烈不满和坚决反对，已提出严正交涉。“中方将就此作出正当和必要反应。”

美国政府要求中国驻休士顿总领事馆在当地时间24日下午4点关闭的命令生效后，一群似乎是美国官员的男子强行打开领馆的后门。联邦人员检查领馆上锁的门，还有锁匠前来开锁。

中国驻休士顿总领事蔡伟一度扬言不会闭馆，但最后还是撤离。

有目击者表示，领馆职员在下午4点过后不久就已经走出领馆，并在后门被强行打开前乘车离开。

路透社报导，在领馆职员将打包物品搬上货车的同时，约100名抗议者高喊“夺回中国”，他们挥舞着旗帜并谴责中国共产党。