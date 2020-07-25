驻冲绳美军新冠感染者达229人

冲绳县7月25日接到驻日美军基地的消息，又有64人感染新冠病毒，其中汉森军营36人，普天间基地26人等，仅在冲绳的驻日美军，累计感染者就达229人。

广告 继续浏览后续

驻日美军司令部（东京横田基地）21日在主页上公布了日本国内各个基地的新冠病毒感染人数。截至16日，驻日美军10个基地共有140人呈阳性，冲绳县内的基地占88%。在140人中包括已转为阴性者在内， 而到25日为止，仅冲绳的驻日美军新冠感染者就达229人，16日以后冲绳以外的美军基地是否有新增感染者目前还未见报道。

据2011年6月的统计，驻冲绳的美军军人、家属及从属人员军为4万7300人，从人数看，感染者达到0.48%，远远超出冲绳县民的新冠感染率。

进入7月，在全体美军内新型冠状病毒感染者也出现剧增趋势，据美国防部消息，截止到22日，美军中累计感染者数达到了2万2769人，据美国《军事时报》（Military Times）的统计，7月第3周的增长率和上一周相比增长22%，4军种的海军陆战队所占比例最多，达30%。

感染者中陆军最多，为7488人，其次是海军5793人，海军陆战队2600人，空军3514人，州兵3122人，国防部252人，此外如果包含家属、企业，民间工作人员等美军相关人员的话，感染者总数3万2728人，死者51人。