中国足球中超联赛2020赛季大连开球

2020年第十七届“中超联赛”（CSL）周六开赛之际，中国足坛传出消息，德国著名前锋桑德罗·瓦格纳（Sandro Wagner）离开天津泰达队（Tianjin Teda）。

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简称“中超联赛”（CSL）的中国平安中国足球协会超级联赛2020年赛季，原本应在今年二月开始。但由于Coronavirus疫情而被推迟到今天2020年7月25日周六才开赛。

北京时间周六下午在大连赛区举行的首场比赛由上届中超联赛冠军 ˎ 意大利教练卡纳瓦罗（Fabio Cannavaro）领队广州恒大淘宝队（Guangzhou Evergrande）对阵2019中国足协杯（FA Cup）冠军上海绿地申花队（Shanghai Shenhua）。在苏州赛区，25日周六晚些时候举行的赛事，由武汉队对阵青岛队。

德国球星瓦格纳离开天津泰达

据本台RFI法广周六（2020年7月25日）的英文报道，国际知名的德国前锋桑德罗·瓦格纳（Sandro Wagner）是由于“家庭原因”离开他已效力一年半之久的天津泰达队。

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现年32岁的瓦格纳在2019年元月以五百万欧元转会费和26场赛12个进球的成绩，由德国慕尼黑拜仁队（FC Beyern）转入天津泰达队。

在天津，瓦格纳的教练也是来自德国的施蒂利克（Uli Stielike）。在中超联赛中，他们一起于2018年为天津泰达队保级而战，2019年，更进一竿，位处中流。瓦格纳在给其球迷的信中写道：“我们一起打了俱乐部有史以来最佳的一个赛季，我为此而感到荣耀。” 为德国八次出场五次进球的瓦格纳补充道：“现在我希望你们理解我是由于家庭原因而离开俱乐部，我对在2020年里将不能和大家再见面而感到遗憾，但祝愿你们美好的未来。”

同一报道指出，受Covid-19疫情影响，2020年中超联赛的部分赛事在中性的开放场地闭门展开。

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