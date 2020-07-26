刘兆佳料当局DQ立法会民主派候选人规模空前

立法会选举9月举行，根据业已报名参选的民主派候选人表示，他们已经接获所谓选举主任的“照脑照肺”问卷查询，是否拥护基本法和支持国安法，以及他们对港独的立场等，作为他们是否可以参选的资格审查。

广告 继续浏览后续

中共港澳办旗下的全国港澳研究会副会长刘兆佳称，民主派初选参选人都认同否决政府法案的共同纲领，相信能否“入闸”会一视同仁，相信今次DQ（取消资格）规模比过去大得多。民主派初选其中一名策划人理工大学应用社会科学系助理教授钟剑华认为，今次选举主任的查询是为DQ铺路，估计政权会用尽方法DQ民主派参选人，令民主阵营不能在议会过半。他呼吁民主阵营拟定对策，包括准备支持无政治经验的素人出选，先进入议会与政权较劲。

公民党杨岳桥、郭荣铿及民间集会团队发言人刘颕匡等至少10名立法会参选人，25日收到选举主任信件，引述他们过去的言行，要求回答问题以考虑他们的提名是否有效，包括否决政府所有法案、推动外国制裁、反对港区国安法及支持港独的立场。上述参选人均被询问否决政府法案，迫使政府回应“五大诉求”，如何符合拥护基本法和保证效忠香港特区。

公民党昨日开记者会，党主席梁家杰表示，参选人昨日中午后才收到信件，却要求他们24小时内作答，是非常不合理及具压迫性的操作。他说该党已去信要求将期限延至后日下午6时，昨晚获选举主任回覆不会延长。

刘兆佳称，不敢说有多少人会被DQ，但港区国安法已实施、区选参选人资格审查较宽松，加上民主派初选结果激进派当道，中国面对美国愈趋严重的威胁，不会容许内外敌对势力利用立法会意图瘫痪特区政府，抢夺管治权，故中央和特区政府今次立场相当紧。他说民主派初选参选人都认同否决政府法案的共同纲领，“不会有部分入到闸，某些入不到，亦不是否定过去立场就入到”。

钟剑华告诉苹果日报，由中共绕过立法会订立国安法，以至新任政制及内地事务局局长曾国衞在访问中称，质疑反对国安法的参选人是否效忠特区；加上今日透过大举质问参选人立场，都反映政权打算用尽一切方式DQ民主派参选人，令民主派不能在立法会选举取得过半议席，成功“夺权”。他预计会出现大规模DQ，形容“只要政府下定决心，不怕肉酸（难看），多大规模的DQ都有可能出现”。

选举主任的提问，除了问及参选人对国安法的立场外，亦问及参选人会不会否决所有政府议案、法案及拨款，亦有其对美国通过《香港人权与民主法案》的立场。钟形容提问“包罗万有”，相信目的是让政权可以“随便找一个理由DQ”，制造参选人不合资格的理由。