成都人扎堆围观美领馆 警方阻止人们“看上去太高兴”

作为美国关闭中国驻休斯顿总领馆的回应，中方在本周五宣布关闭美国驻成都总领馆。周六，美领馆的徽章被撤下，周日，一辆深色玻璃的汽车在路人的嘘声当中驶离领馆。星期天，很多成都人扎堆在美领馆前拍照，没有来过的人也因时事好奇心驱动下前来一看。

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法新社成都站记者也去成都美领馆附近观察了一番，传回消息称好奇者络绎不绝，还有很多家长带着孩子来散步观看领馆，给建筑拍照，或者自拍。领馆周围围满了警卫，警察时不时“匡正”人们的行为，他们似乎不允许任何出格行为出现：一名女子刚刚开始准备唱红歌就被叫停，还有一名警卫没收了一个条幅。但附近一个住宅楼的居民，成功在自家阳台上拉起了一个巨型的中国国旗，并喊着支持中国的口号。

成都美领馆于1985年开放，覆盖美国在中国西南部的所有领事相关事务，尤其是西藏自治区。法新社成都站记者表示，中国政府对美国的反应相对而言比较克制：众多中国人在网上要求政府关闭美国驻香港领馆，但官方只是说“关闭成都美领馆是对美国不合理行为必要且合法的回应”。目前除了成都之外，美国在华还有驻广东，驻上海，驻沈阳，驻武汉，驻香港领馆。