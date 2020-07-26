林郑谴责网上假消息后警方即逮捕一男涉发“虚假讯息”

香港网上盛传政府为抗疫而即将实施“禁足令”，即港人如无准许只能待在家中，特首林郑月娥特别为此在其社交网页上发文，否认网上的传言，并形容有关禁足令的假新闻属恶意谣传，背后居心叵测。林郑文章面世不久后，警方宣布拘捕一名被指发放“虚假讯息”的男子，但却拒绝披露详情，有民主派议员担心这是为“网禁”开了先河，当局处理案件的手法等同白色恐怖，犹如钳制网上反对声音的一把“万能key（钥匙）”。

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警方表示，昨日（25日）收到有人举报有关抗疫措施等议题的假消息，并采取拘捕行动。一名男子被警方指涉嫌“使用无线电话传送虚假讯息”，在青衣区被捕，惟警方未具体透露被捕人涉嫌发放什么假消息，令案情讳莫如深。

警方25日就案件高调见传媒，指近日接获多宗举报，网上广泛流传及转载有关政府一万元现金发放计划、抗疫措施及各种社会议题等假消息。网络安全及科技罪案调查科人员经调查后，25日早在青衣区拘捕39岁本地男子，涉嫌干犯简易程序治罪条例下“使用无线电话传送虚假讯息”罪。被捕男子被扣留调查，人员捡获一部手提电话，行动仍继续，不排除有更多人被捕。

网罪科警司谭威信在记者会上称，被捕男子以多个网上社交平台发布假消息，“至于那一个平台或者那几个平台呢，我暂时不便在此透露”。他亦未有明确指出被捕男子涉嫌在网上发放什么假消息，只表示假消息“与公众有关”、“涉及其中一种，至于那一种的假消息，我不便透露，因为案件仍在调查中”。

林郑月娥25日在社交网页以“抗疫六月 惊涛骇浪 万众一心”为题撰文承认，疫情自本月5日起急剧转差，本地个案大增，超过40%个案源头未明。

她在文中提到近日网上热传的“禁足令”、“居家令”，林郑形容这些措施有如“宵禁”，影响深远，须小心行事。她指香港目前仍有空间采取其他措施，包括进一步限制处所营业、减少市民出外等。她强调要综合实际情况，若非万不得已，不会贸然引用极端举措。至于相关的虚假讯息最近在网上流传，甚至盗用某些媒体的名义发放假新闻，她形容属恶意的谣传、居心叵测，吁各界应强烈谴责。

另外，她又批评别有用心的人散播谣言，指有内地医疗团队到本港的公营医院提供诊治服务，或把港人的基因样本送回内地等。她直斥这些人不断借机抹黑中央和破坏特区和中央的关系，令人气愤。