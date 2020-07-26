港府对疫情恶化“非常忧虑”国家卫健委候命支援香港

武汉首发的新冠状病毒在香港的第三波疫情持续恶化，南华早报引述卫生防护中心传染病处主任张竹君说，香港每日的确诊数字有增加的趋势，“我们对情况能否得到控制感到非常忧虑”。香港确诊个案已连续四日破百，单在25日已新增133宗确诊个案，再创单日新高。医管局公布，再多两名确诊者死亡，累计死亡人数达18人。有专家指出，政府豁免部份人士检疫或是香港爆发第三波疫潮主因，直斥政府低估豁免检疫风险，引致社区大爆发，促政府暂停相关安排三周。

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国家衞健委日前已发出新闻稿，指与广东省衞生健康委员会、香港食衞局及澳门当局举办疫情防控特别视像会议，共约30人与会。衞健委党组成员余艳红指，中央对港澳抗击疫情措施和成果表示肯定，亦对港近期疫情发展表达关注，“将应香港特区政府抗击疫情需求，提供一切必要的支持”。

由于香港疫情恶化，深圳市口岸办公室今日凌晨公布，暂停与香港互认隔离措施，即是说市民即使在香港已隔离14日，24小时内回到深圳，仍要在深圳再隔离14日，引发不少民众议论。有深圳网民批评香港的家居隔离措施像笑话，“有人都出来过”、“手环都可以摘掉”，更称现在“深圳居民都怕香港那边过来的人，市政府要多关注”。

港府边境检疫措施早被批评存有漏洞，今年2月至5月有逾20万人获豁免检疫，被质疑是第三波疫情源头。面对本港医疗系统即将爆煲，中共喉舌商报日前引述消息称，林郑已向中央发出求助，指如香港疫情持续恶化，望中央协调内地医务紧急驰援，更指上海等地的医务人员已经接到指令做好准备。港府未有否认有关报道。

卫健委的余艳红指，愿意“深化”内地与港澳联防联控合作，加强技术交流和经验分享，维护三地人民健康福祉。香港食衞局局长陈肇始则在视像会上，介绍香港近期疫情发展指标和防控策略。三地专家亦有就“方舱医院”的建设和管理、核酸检测和社区管控等进行讨论。