美中贸谈代表 传8月会面

美国总统特朗普（左）年初时曾自诩在首阶段协议中取得成就，但近来态度改变

香港《南华早报》25日引述一名匿名知情人士报导，中国贸易谈判团队负责人、国务院副总理刘鹤与美方团队共同领导人、贸易代表赖海哲可望在8月举行正式会谈，评估双方履行中美第一阶段贸易协议的情况。

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报导说，虽然中国过去几个月已大幅提高采购美国农产品数量，但因新冠病毒疫情等因素，中方采购量距离贸易协议中承诺的数量仍有一段距离。分析家说，近来美中相互关闭对方领事馆，加上其他争端，可能破坏双方在贸易方面的任何进展。

中美第一阶段贸易协议在1月15日签署后一个月生效，协议中规定双方高层组成的贸易框架小组，每半年应举行一次会谈。

知情人士透露，此次会议将是“一个重要的转折点”，让双方得以评估协议进展。但这名人士也说，若美中紧张关系导致此时会谈意愿不高，双方可能会同意，赖海哲与刘鹤5月8日的电话会议，即已满足贸易协议中每半年会谈一次的条款。

今年以来，中美关系急速恶化，双方争端包括新冠病毒起源、贸易、香港、新疆、南海与意识形态等一系列问题。

美国总统特朗普虽在年初吹嘘自己在首阶段协议中取得的成就，但近来态度改变。他23日在白宫记者会上说，虽然中国近来单日采购美国玉米数量破纪录，也买了很多大豆，“但这份贸易协议现在对我的意义，已不如当初达成时”。

一位匿名北京政府顾问也认为，由于美中关系不佳，新一轮贸易谈判不太可能进行，“贸易议题在中美关系已失去分量”。但他透露，中国经贸相关单位23日仍开会讨论了一系列问题，包括如何增加从美国的进口量，“我们已经尽力买了，所以任何追加采购会有困难”。

美中贸易全国委员会副会长彭捷宁表示，保持首阶段协议动能“比以往任何时候都更重要”，并指中国今年在进一步向美企开放金融市场上有所进展。

独立研究公司Plenum分析师说：“谈比不谈好，尽管可能只被当成例行公事。”