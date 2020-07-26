西雅图发生大规模抗议示威，特朗普派出联邦执法人员加剧不满

美国西雅图发生大规模抗议示威，声援波特兰市反种族的抗议活动。示威引发警民冲突：特朗普派出联邦执法人员更加激起民众不满。周六，警方动用闪光弹、胡椒喷雾等手段驱散示威者。

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与此同时，周五至周六夜间，在俄勒冈州的波特兰市，示威民众与警方再次发生冲突。本次反种族歧视的示威活动已在该市持续了近两个月时间。

但是，周六至周日夜间，西雅图的示威局面十分激烈。警方动用胡椒喷雾等手段驱散在一所少年监狱外抗议的民众。特朗普打算增派联邦人员进驻大成的决定更加激起示威者的不满，他们在监狱外纵火焚烧施工拖车。

据路透社报道，临近西雅图的俄勒冈州此前爆发联邦人员镇压示威者事件，更加激起西雅图示威民众的愤怒情绪，数千人走上街头，加入到“黑人的命也是命”的 示威行列，今次示威是数周以来规模最大的一次。

部分示威者前往当地少年监狱外抗议，他们划破汽车轮胎、捣毁拖车车窗，还有一些人撑起雨伞抵挡警方发射的胡椒喷雾。当地街头不断传出小型爆裂的声响，发生火灾的区域也冒出滚滚浓烟。

“西雅图日报”引述警方披露的信息报道：16名示威者因涉嫌袭警、妨碍公务等罪名受到警方抓捕。

周日清晨，本次抗议示威的中心-波特兰市也出现类似场景，法新社一名记者注意到：示威民众试图推翻联邦法院外的围墙，警方与联邦执法人员对示威民众发射催泪弹以驱散示威者。波特兰也是特朗普下令出动联邦执法人员、从而引发高度争议之地。

自美国发生警察暴力执法导致非洲裔男子弗洛伊德死亡事件后，最近两周以来，波特兰市连续在每天夜间举行反种族歧视与反警方暴力的示威活动。