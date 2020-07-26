路透社：暴风骤雨后 北京等待中美关系“转晴”

今年11月将举行美国总统大选，候选人对华政策是一个重要的切入点。路透社26日专访了6名高级官员。他们对近来中美关系急剧恶化表示担忧。路透社表示，北京当局已经做好特朗普治下再经历新的暴风骤雨的准备，希望11月总统大选时，候选人拜登能给中美关系带来新的契机。而在选前，观望、在迫不得已时反击将是北京当局采取的应对措施。

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7月24日上午，中国外交部通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。这一举动，是对7月21日美国单方面突然要求中方关闭休斯敦总领事馆的对等快速反击。路透社表示，中美关系已滑向历史最低点。而拜登如能胜选，北京当局希望在暴风骤雨后迎来趋向平缓的局面。

路透社表示，特朗普对华一系列动作使得北京当局做好了再经历新的暴风雨；而11月的美国总统选举会使中国希望将等来雨过天晴。

中国领导层内部某些“鹰派”判断说，特朗普连选连任成功，反而会给亚洲巨人崛起一个新的契机。

美国总统特朗普的不可预测性的确让北京十分恼火。两国互关领馆让北京的担心增加了许多。因华盛顿对抗北京的战线拉长了：从香港到新疆、再从华为到南中国海。

路透社专访了6名高级官员，他们对美国限时让中国驻休斯敦领事馆关闭；中国限时让美国关闭驻成都领事馆的做法表示担忧。6名高级官员表示，美国下届总统选举前，中美高层激烈对抗可能性还在增加。

路透社表示，2016年特朗普胜选让北京当局措手不及。这次，北京十分关注美国选情。路透社报道说，中共动员其研究机构来关注美国的民意、关注民主党候选人拜登的对外政策。

一名匿名中国官员对路透社记者表示，谁也没有奢望中美关系迅速回暖。但如有机会换一名新总统，至少会提供重新启动双方对话的机会。这名中国官员还表示，毕竟现在的中美关系是最糟糕的。

路透社表示，人们设想，拜登上台会与北京寻求更多的同盟、而在人权问题上会提出更高的要求。路透社预测，拜登上台的另一种可能是与北京寻求更多的对话。通过新的投资增加竞争力、通过创新或基础设施来加强美国的地位。

东亚和太平洋事务前助理国务卿、美国亚洲协会政策研究所副会长、国际安全与外交事务高级研究员丹尼尔·罗素(Daniel R. Russel)先生表示，中国人似乎不相信拜登的胜利会彻底改变华盛顿对中国的看法。但他们可以为与新政府展开双边对话提供机会。

路透社还表示，在竞选期间，共和党和民主党几员大将都会攻击对方的对华政策。特朗普竞选发言人蒂姆·默托（Tim Murtaugh）已经在攻击拜登，说他在华盛顿47年间总在中国利益提供便利。

拜登竞选团队发言人贝茨（Andrew Bates）回击说，特朗普是美国历史上对中国最软弱的总统。

中国政府的顾问时殷弘表示，中国人因特朗普的批评和对中国的制裁对他愤怒之极。他还表示，最重要的是，中国人感到特朗普在美国的政治地位不牢固了，因他已经失去了真正的价值。