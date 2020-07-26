中国传统医学-中医在亚洲大获成功

亚洲当前正处于传统医学的一次大发展。这一情况在Covid-19疫情前就已出现，疫情以来，热情更甚，主要是由于其有益于免疫力的说法。在临近的东南亚地区，中国政府推出了数千个中医药方。

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据本台RFI法广法文网周日（2020年7月26日）刊出记者Carol的一篇采访，介绍中医在东南亚国家老挝的发展情况。

老挝目前主要还是依赖传统医学。在首都万象(Vientiane)偏远街区里一栋房屋的底层，放置着一排老旧的床。一名女医生每天接待患有各式各样 ˎ 疑难杂症的病人：复发性支气管炎 ˎ 肌肉疼痛 ˎ 还有失眠等等。在诊断现场可以听到医生与病人之间，有关病情的对话交流。

医生让一名患者躺在床上扎针，使用的是针灸电疗法。这似乎让人感觉很快就取得了止痛的疗效。医生还在肚脐部位运用了艾灸疗法。医生认为，患者气虚，服药过多，伤肝；需要补气，做调理。

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这名老挝女医生原本是西医专业毕业。她白天依然是在医院工作，但接受了中国提供的教育。她表示，根据中国与老挝之间的双边协议，她每年都会去中国接受强化业务的培训。她的患者中，尤其是老年人，有许多人是因服药而变得体质更弱。在乡下，有许多人拒绝服药，原因是药品价格太贵，或者是出于担心药物副作用。

中医也使用按摩 ˎ 轻度的体育锻炼和食物疗法，这对糖尿病或忧郁症等颇有疗效。在亚洲，中国到处提供培训资金。曼谷有一家医院，对Covid-19患者采用中医疗法。一名医生解释说，使用针灸或传统方式旨在加强免疫力，免疫力强，就能抗得住疾病。

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中国传统医学发展面对巨大阻力。世卫组织现在建议，结合使用传统医学和现代医学，但阻力很大。尤其是很难通过科学方式论证中医整个学科的益处。许多人还认为，中医是中国推动其政治与文化影响的一种工具。

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