“中国龙”“印度虎” 硅谷触地缘政治巨变

中美冷战谁得利？法国《世界报》记者菲利普-埃斯坎德（Philippe Escande）7月15日撰文指出，被剥夺了中国，硅谷把野心转向印度。谷歌决定未来5年向印度投入100亿美元，象征从“中国龙”到“印度虎”的巨大地缘政治转变。

广告 继续浏览后续

亏与赢

该文说，地缘政治和技术总是在一块儿的好伙伴。从默克尔到马克龙，从习近平到特朗普，他们都梦想通过降服电子，原子，或病毒，掌握自己的命运。北京接管香港加速了这个现象。最近的一次体现是英国宣布从现在到2027年，将华为排除出英国的通信设备系统。这一决定在很大程度上归于美国的压力，是美国的压力迫使欧洲人放弃了这个中国电信集团。而香港事件最终让谷歌（Google），脸书（Facebook）和其他的公司相信：在中国地面上，再没希望了。

于是，他们将野心转向印度。印度人口很快将超过中国。印度拥有5亿互联网用户。在数字的采纳和使用方面，印度紧随中央王国之后。这就是为什么谷歌在7月13日宣布，在未来5年打算在印度投资近100亿美元。然后，7月15日，全球炼油石化领军企业之一，印度信实工业集团（Reliance）宣布，谷歌以45亿美元收购了其电话运营商Jio的7.7％的资本。

希望巨大

信实工业集团创始人的继承人，亚洲首富穆克什-安巴尼（Mukesh Ambani），用了几年的时间，将Jio打造成印度头号电信运营商。它拥有近4亿用户。Jio围绕产品（电话）平台开发数字服务，包括视频，购物，企业商务业务。它本身就是一个硅谷。其重量相当于中国的阿里巴巴或微信。所以，难怪，需要亚洲的美国数字明星们，争先恐后赶印度这趟车。脸书，英特尔，银湖，高通和现在的谷歌都不请自来，纷纷加入印度资本。

这篇文章说，印度这个国家的富裕程度肯定不及中国，但数字化普及程度却同样很高。希望是巨大的。

最后，还有一个因素对这个“印度之夏”有利。这个因素也让美国人着迷：IBM, 谷歌, 微软, Adobe 的老板都是印度裔。他们通常都来自该国相同的技术机构。 他们对数字的兴趣和在复杂喧争环境下游刃有余的发展，将他们推到了这些高科技殿堂的顶端。世界报记者菲利普-埃斯坎德在文末指出：这是他们参与从“中国龙”到“印度虎”的巨大地缘政治转变的理想场所。