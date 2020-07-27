中美闭馆 风度很不一样

美国下令中方72小时内关闭休斯顿总领事馆，中方迟疑了两天，照猫画虎，反击! 下令美方72小时关闭成都总领事馆。这是尼克松派基辛格秘访中国几十年来，罕见的事件，关注者很多，发现同是闭馆，做法很不一样。

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既然双边关系坏到这一地步，限定72小时闭馆，没有任何余地，走人! 美方知道已无可挽救，走得痛快，走前总领事林杰伟还在怀念美中友谊；中方总领事蔡伟似有不甘，23日接受报道时称，对于美方悍然要求中方关闭领馆一事，“不承诺关闭领馆，直到另行通知”。空中拍摄的照片还显示，领馆院内点火焚烧文件，浓烟四起，不知道里面发生了什么紧急事情。

好在中方按时撤馆了。中国外交部发言人华春莹放出一张照片，暗示美方撬门砸所，强行进入，据美联社报道，中国外交官星期五下午4点前提前离开休斯顿领事馆后，美国联邦特工检查了领事馆的大门……

中方“接管”成都总领馆，大张旗鼓宣传，『环球时报』为此做了一个有点炫耀的大标题：“中方接管美驻成都总领馆，外交部，我们从正门进入，光明正大”。显得很风光!

蔡伟虽然当时暗示不一定撤馆，但撤退过程看起来很顺利，没有人围观，没有人喊“美国万岁”，更没有人喊“特朗普万岁”。

成都总领事馆那边，景观很不一样，中国当局下令关闭后，总领事馆几条街和直通领馆的一条主道都被警方封锁，街口站着许多警察。很快就有人在领事馆门口放鞭炮庆祝，后来他被警方带走了。还有一个视频显示，一位女网红，兴奋地在领事馆门前不远讲演，也被警察拧着胳膊带走。美国总领事馆门前不远处，有许多人张望，围观，有人高喊“中国万岁”，“习主席万岁”……

成都总领馆内部是什么情况？休士顿中国总领事蔡伟不多言，成都总领事林杰伟话多。他还为撤馆专门录制了视频，影片一开始，是降旗仪式，美国国旗徐徐落下，两名军人将国旗叠得方方正正，一名中士正步走向总领事，把国旗交到他手中。林杰伟以中文感性回顾自己30年来和中国的缘分，他表示有幸担任成都总领事职务，还回顾了自己30年前到四川师大学习，他说成都是自己的“第二故乡”。有网友评论，“很有尊严”。

林杰伟还在微信朋友圈发出告别感言，开头便说：“今天是悲伤的一天”。他发推说：“作为美国驻成都总领事，我一直很荣幸能够专注于建立关系，为贵州、重庆、云南、四川和西藏的两亿与人提供服务。每一天，我们的雇员都在为数以千计的中国学子和旅行者发签证，寻找促进两国间互利贸易的机会……我们会想念中国西南地区的人民，以及我们业已建立的友谊”。

林杰伟的夫人是来自台湾的庄祖宜，作家兼美食家，成都几年，恋恋不舍，在微博表达一下自己的心情，她关心的是领事馆100多名的本地雇员，一夜之间失业了，何去何从。对于一大批“爱国者”恶言相向，庄祖宜表示，“近日社交媒体上谣言满天飞，我过去的各种分享被翻来倒去的解读，一些直率到堪称莽撞的用字遣字自己看了也很遗憾，但我相信心地光明是看得见的，没有必要删改或关闭平台。”

美国使馆相关的博文下面尽是些“美国滚出去”，“中国强大了”，推上有人把这形容为自我高潮，吃相难看。

网络上传着一张美国成都总领馆工作人员在机场候机室的照片，他们手拉着写着“我们很快见面”、“成都加油!”“中国加油!”的横幅，脸上洋溢着笑容…….