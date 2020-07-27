华尔街日报：美对华强硬政策冀说服北京其他人制止习近平

华尔街日报27日见报的一篇社评指出，国务卿蓬佩奥日前在尼克松总统图书馆所发表的演说，加上之前司法部长巴尔以及国家安全顾问奥白雷恩针对中国的讲话，如果北京都视之为特朗普总统在美国竞选年的一个姿态而对其鄙夷不屑，将是一个错误。社评同时指出，美国对华强硬的立场将可说服北京其他人，“习近平路线如要坚持下去将会是非常昂贵的”。

广告 继续浏览后续

社论试举一例以资说明：尽管民主党人严词反驳特朗普政府对伊朗强硬的立场，但他们对政府反击中国的立场，却予以鼓励或保持沉默。特朗普政府这个姿态，反映了蓝领选民和商界及至国家安全精英分子已经逐步趋向达成的一个共识，即中国是时候要停止它对美国的予取予携了。就算是拜登的政府，也会面对西太平洋的紧张局势，以及一大堆针对中国涉嫌在美国从事间谍和刑事的指控。

文章指出，中国的观察家们正在辩论，自从病毒疫情爆发以来北京变得更为好战，原因是它真的觉得自己已经够强够大，抑或是习近平主席觉得自己是四面楚歌。不管真正原因是什么，它最近的行动已经推使更多国家靠拢美国的立场，即中国已经威胁到世界秩序，而美国在面对中国时需要盟友。

西方不能够管控好北京的行为，但可以向它制裁增加它为此而付出的成本。而这正是特朗普政府的企图，例如上星期下令关闭它的休斯顿总领事馆，以及否定北京对南海主权的主张。美国应该拨款支援协助帮助中国人绕过中共为了永续统治而设下的互联网防火墙，增进他们对外间世界的了解。

特朗普反击中国的代价是不菲的，没有人希望看到外交和经济的绷紧导致一场军事摊牌，但北京越来越自信，它的所作所为是可以逍遥法外的。现在这一切都改变了，大家都冀望一个对中国更强硬的政策将说服北京其他的人，习近平的路线如要坚持下去将会是非常昂贵的。