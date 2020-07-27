反制中国强推港区国安法 欧盟将正式回应

中国推动港区国安法引起欧盟27会员国关注，预计最快在7月28日将对外正式回应，除禁止向香港出口用于镇压及监视的设备，也将提出居留及签证方面措施。另外，刘鹤今天将于欧盟官员主持中欧经贸高层视频对话。

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《中央社》消息，国际反对北京推动制订港区国安法，除加拿大、澳大利亚及英国宣布中止与香港的引渡协议，美国总统特朗普7 月14日宣布签署“香港自治法”，可对实施港区国安法的中国官员与金融机构祭出制裁与签证限制。

欧洲方面，除欧洲议会提案强烈谴责北京不断干涉香港内政，呼吁会员国向国际法院提诉讼外，欧盟27个会员国代表上周在布鲁塞尔开会后同意将作出正式回应。 欧盟预计最快在7月28日宣布具体内容，可能包括限制出口用于镇压及监视设备、提供香港学生奖学金及关注香港民运人士的审判、密切关注香港9月立法会选举、审视贸易往来，以及由会员国提出庇护、签证、居住及移民措施。

欧盟7月13日举行外长会议时决定，中国实施港区国安法影响欧中关系，欧盟将协调会员国采取行动。 欧盟外交和安全政策高级代表博莱尔上周强调，香港的自治、稳定及保障自由等严峻挑战进一步升高，对此欧盟不会袖手旁观，坐视中国试图透过实施严厉的国家安全法进一步削减香港自由。

不过，27会员国虽同意在欧盟层级作出回应，但因欧洲希望与中国早日达成贸易协定，外界关注欧盟28日回应的强度。

另据中国官媒报道，中国副总理刘鹤今天将与欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯，以视频方式共同主持第八次中欧经贸高层对话。双方将围绕“开启后疫情时代中欧合作新局面，引领全球经济稳健复苏增长”主题，进行讨论。