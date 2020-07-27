新冠病毒 朝鲜试图怪罪韩国

专家认为，数月来拒不承认本国有新冠病毒的朝鲜当局，正在利用一名脱北者重返朝鲜事件，把本国发生的新冠病毒归咎于韩国。

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朝鲜官媒26日披露一名疑似感染新冠病毒的脱北者19日越过三八线重返朝鲜，进入边境城市开城，他被指涉嫌感染恶性新冠病毒，朝鲜为此于25日召开党中央政治局紧急扩大会议，讨论这一事件“对开城市造成致命性、破坏性灾难的危险”。

金正恩的一句话特别引起外界关注，他称，“在过去六个月，全国各界都在谋求强有力的防疫对策，尽管封锁了所有通道，仍发生了恶性病毒流入我国的危险事件”。平壤当局立即决定封锁与韩国接近的开城。但是，当局如此高调，却引发专家怀疑。

半年多来，朝鲜一直坚称本国没有出现一例新冠肺炎，尽管疫情首先发生在它的紧邻且关系最密切的中国，并在中国及韩国很早就大肆蔓延开来，因此，许多专家对平壤的解释表示怀疑。

专家认为，新冠肺炎极可能早就出现在朝鲜，但平壤当局现在寻求把疫情蔓延的责任归咎于韩国而不是中国。

星期一，韩国官方表示，朝鲜指涉嫌感染新冠病毒的返朝脱北者，在韩国从来没有呈现过阳性，更没有与已确诊的患者有过接触。韩国这次处理新冠疫情快速有效受到国际称赞，主要的手段是快速检测，检测了总共150万人。

朝鲜为什么要这样做？一种可能是疫情捂不住了，必须找到替罪羊；但根据朝鲜问题专家李敏英分析，更可能的一个原因就是借脱北者重返推卸当局本身应该承担的责任，这样就可以谴责韩国边界控制疏漏，甚至可以指控韩国故意放走脱北者返朝，让他回国传染病毒等等。国际危机组织东北亚事务专家金杜妍表示，公开指责韩国失职，朝鲜可以合情合理地接受来自韩国的援助。

但也有分析认为，朝鲜利用这一事件会冒着产生反面效果的风险，那就是，如果朝方的报道属实，脱北者越过军事分界线进入开城市，朝鲜军队完全没有发现任何情况，意味着警戒作战失败。换句话说，让朝鲜领导层可能十分震惊的是，一名脱北者返朝如入无人之境？

人权组织分析，平壤对脱北者一般都指其为国家敌人，脱北者返朝的情况极少，返朝后，将会冒着治之以重罪的危险，根据韩国政府，最近五年，总共有11名脱北者从韩国重返朝鲜。

但是穿越三八线返朝的极其罕见，这一地区被视为是世界上封锁最严密最敌对的军事控制区，地雷密布，铁丝网罗织，但是韩国军方认为，曾有一名脱北者是从江华岛偷渡返朝的。此人并未查证，但韩媒报道说他24岁，2017年渡江来到韩国，他称重新返国的理由是韩国指控他涉嫌强奸。上个月，这位男子出现在另外一个脱北者主持的YouTube上，他称需要七小时才能游到韩国，在访谈中，他表示，因为想念在朝鲜的家庭，哭了整整十天。

朝鲜的卫生条件公认难以应对疫情，元月份，为防止新冠疫情，朝鲜关闭了边界。