日本官房长官说：美中关系安定对国际社会极其重要

日本官房长官菅义伟在7月27日的记者会上，针对中美关系对立不断升级指出：现在新型冠状病毒感染在全世界扩大，国际合作愈发显得重要，世界第一、第二经济大国的美中关系的安定对国际社会及其重要。

广告 继续浏览后续

菅义伟指出:作为我国，与同盟国美国在强韧的信任关系的基础上，推进在各个领域里的合作，同时也与中国进行意见沟通，我们的这种想法没有改变。

最近中美围绕新冠流行责任问题、香港问题及互关领事馆的问题对立不断升级，对此菅义伟指出：对于第三国所采取的措施，不想发表评论。同时他指出：对于美中关闭总领事馆的动向，我们正加以注视。

日本时事通信社7月27日发文指出：由于香港问题等恶化的美中关系，发展到在外公馆闭锁的异常的事态，对立不断加深。在休斯顿和成都以外，两国在对方国家还各有四个领事馆，两国互相要求对方关闭的行动可能还会扩大。

美国7月21日下令休斯顿中国总领馆在72小时内关闭，从7约24日晚间开始，中国领馆人从总领馆大院中撤出，美东时间24日最后限期前降旗关馆，美方人员立即撬开后门进入接管”。作为对美方的报复措施，中国24日宣布，要求美国驻成都总领馆关闭。

27日上午，中国外交部发布消息称，2020年7月27日上午10时，按照中方要求，美国驻成都总领馆闭馆。中方主管部门随后从正门进入，实行接管。