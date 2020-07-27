港大教授袁国勇质疑武汉官员曾隐瞒疫情：未及时对外公布信息

英国广播公司（BBC）7月27日上传的一则视频采访报道中，香港大学李嘉诚医学院微生物学系讲座教授、香港特区政府防疫专家顾问团成员袁国勇教授在受访时提出质疑，并指武汉官员确实曾试图隐瞒过新冠肺炎疫情。

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袁国勇在采访中指出，相信武汉官员有隐瞒疫情最初爆发的规模，未即时对外公布信息。报道提到，他曾于1月12日在深圳的一家人身上确诊出冠状病毒。他通过这一案例得知，家庭有聚集性感染被发现意味着病毒出现人传人。他介绍称，“我对在深圳确诊病例有经验。我知道病毒传染的效率有多快，我知道是从医院感染的。”袁国勇还补充说，“我知道（病毒）可以伴随着人搭乘航班到达数千英里之外的城市”。袁国勇据报立即向北京的官员报告了这一发现，但绝大多数的中国民众是在1周后才知道病毒人传人的消息。

今年1月18日，袁国勇以中国国家卫生健康委员会高级专家组成员身份到武汉观察了解新冠病毒肺炎疫情及检视防控措施。他在受访时形容，当一行人到了武汉华南海鲜市场时，市场已经被完全清理好，已经“没什么可看”。他表示，“你可以说就像犯罪现场被打乱破坏了，让我们无法确认，导致人类受感染的病毒动物宿主”。

在非典疫情期间，袁国勇是首位确认SARS是由冠状病毒，而不是其他的衣原体或其他病因形成。他在当时认为病毒可源自果子狸等野生动物，后被誉为“抗SARS英雄”。2004年，袁国勇还获得了港府颁授“银紫荆星章”以表彰他对抗SARS病毒的努力。

针对此次疫情，袁国勇提出武汉官员对病例的增长和医护人员的感染有所隐瞒。他说，“我确实怀疑，他们曾作过一些在武汉当地的掩盖活动。”他续指，“当地的官员本应立即将信息上报但并没有像他们应该快的这样做”。

针对此次全球性的疫情事件，中国外交部的多名发言人在过去数月中坚称，“疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度同国际社会分享信息，积极开展抗疫国际合作，为其他国家提供力所能及的帮助和支持”。针对武汉官员在疫情暴发初期时的责任问题，武汉市长周先旺曾在1月27日接受官媒央视采访时承认对于疫情的披露不及时。但他同时表示，他无权披露有关的信息。