特朗普视察研制疫苗制药厂 美莫德纳新冠病毒疫苗年底前可研发完成

美国国家安全顾问奥布莱恩确诊感染新冠病毒，白宫周一表示，总统特朗普及副总统彭斯没有受感染风险。特朗普周一视察研制疫苗的制药厂望尽快开发疫苗。美国莫德纳新冠病毒疫苗年底前可研发完成。

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白宫周一发声明称，54岁的奥布莱恩症状“轻微”，目前自我隔离并在家工作，国家安全委员会工作没有受影响。

国家安全顾问奥布莱恩是至今美国确诊感染的最高级政府官员，也是最接近特朗普的幕僚之一。 据彭博新闻报道，奥布莱恩是在一项家庭活动后受病毒感染，过去一个周没有到办公室。奥布莱恩去年9月获任命，接替博尔顿出任国家安全顾问。

据美国媒体报导，奥布莱恩与特朗普上一次一起公开露面是在7月10日，当时两人前往迈阿密视察美国南方司令部，但最近是否还有碰面则不清楚。

据法新社报道，奥布莱恩并非第一位确诊感染的特朗普身边官员。不过，白宫的卫生防疫工作极为严格，每一位白宫工作人员都经常性接受检测。总统特朗普至今未曾受到感染。

白宫办公厅主任马克·梅多斯周日接受ABC访问时表示，对抗病毒，口罩以及停止经济运行都不是长久之计，希望针对病毒的疫苗能够成功问世。

法新社报道，特朗普计划周一前往Novavax制药厂视察研制疫苗实验室。美国卫生部与Novavax药厂本月初签订价值16亿美元的新冠病毒疫苗协议，资助药厂研究并生产疫苗，目标是明年初可提供1亿剂疫苗。

这项协议由总统特朗普成立的抗疫“神速行动”(Operation Warp Speed)小组策划，目标是推动疫苗研发并确保产品可供应美国本土使用。这是小组资助的第五个疫苗项目。

另据美国官员周一表示，莫德纳生物技术公司（Moderna）为对抗新冠病毒所研发的疫苗，可能会在年底之前推出。 稍早莫德纳已宣布，针对3万人展开疫苗安全性和有效性试验，这是疫苗获得各国主管机关核准的最后一道门槛。 这也是特朗普政府快速研发抗疫措施的“神速行动”计划，首次展开的疫苗最后阶段研究，使以有效疫苗终结疫情的希望更增，而设在美国麻州剑桥（Cambridge）的莫德纳公司股价上涨了9%。

根据有关计划，莫德纳接获了美国政府将近10亿美元的经费，而这些经费是用以资助各种可能疫苗的研发。 世界各地目前研发中的相关疫苗超过150种，进度各不相同，其中约有20多种已进入人体试验阶段。