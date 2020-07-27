5架法国新型阵风战机交付印度进行部署

印度政府耗费数十亿美元向法国采购的阵风战机（Rafale），首批共5架周一飞往印度，准备在印中关系日趋紧张之际加速参与部署。法新社消息，印度大使称，新型阵风战机将大大提升印度空军空中打击能力。

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法新社报导，法国达梭公司（Dassault Aviation）发布声明表示，达索公司制造的阵风战机已从法国西南部的梅尼亚克（Merignac）的达索基地起飞。飞行员都是印度空军人员。

5架战机预计29日前抵达印度北部的安巴拉（Ambala）空军基地。这座基地距离巴基斯坦和中国边境约200公里。

途中战机将数次进行空中加油，也会在阿联酋等地停留。法国在当地有一座空军基地。

法新社援引前往现场的印度驻法国大使阿舍拉夫表示，法国阵风战机快速敏捷，战斗力强，将大大加强印度空军的防卫及空中打击能力。他表示，战机交付也象征印度与法国之间“战略伙伴关系的加强”。

印度于2016年9月订购36架阵风战机，虽已于去年10月正式开始交机，但战机仍留在法国，让飞行员和机械人员接受训练。所有战机将于2022年底前完成交货。

随着印度与中国、巴基斯坦的关系趋于紧张，印度政府迫不及待想取得新战机以淘汰老旧战机。 印中两国军队上月在边界地区拉达克的加万谷爆发徒手斗殴，造成20名印度军人死亡。中方也说有人伤亡，但未提供数字。

印度采购阵风战机的合约，估计价值达94亿美元。印度在野的国大党指控有人趁机贪污，但总理莫迪否认这项说法。

法国达索公司总裁塔比耶（Eric Trappier)向法新社表示，尽管出现新冠疫情，达索公司还是按时交付战机并完成印度飞行员培训。