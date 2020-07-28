专家指林郑拒封关香港再严措施也无补于事

由于特首林郑月娥拒绝封关，至少有29万人免检疫入境，导致香港早前抗疫成功只属昙花一现，引爆现今空前严峻的第三波新冠状病毒疫情。政府27日宣布，从明日（29日）开始，香港实施自去年年底武汉最早爆发的病毒疫情以来最强的抗疫措施，措施包括限聚令从原先的4人降至2人、公开场合包括公园及运动期间也必须带上口罩、吸烟者也不能豁免，以及所有餐厅全日停止堂食服务只能提供外带等。

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香港理工大学医疗科技及资讯学系副教授萧杰恒团队日前提出证据，香港第三波疫情乃源自豁免检疫人士入境。该团队随机抽取这波疫情26个病人病毒样本分析，发现均带有主流的D614G基因变异，涵盖哈萨克机组人员、彬记、港泰、莎莎员工以至屯门富临大型群组，当中19份更完全一样，结果符合袁国勇、许树昌及梁卓伟三位专家早前的推论。

事实上，多名政府抗疫顾问本月初已指香港第三波疫潮或源于获豁免检疫者，政府到了前日才亡羊补牢宣布暂停客船及无在港处理货物装卸的货船船员换班。政府抗疫督导委员会专家顾问、中大医学院呼吸系统学讲座教授许树昌27日接受电台访问时，被问免检疫措施是否反映政府商务考虑凌驾公共衞生，许表示认同此说。

在此同时，香港连续6日确诊破百宗，与本地感染个案齐创新高。

主持上述最新最强防疫措施记者会的，并非是疑似第三波疫情的“始作俑者”林郑月娥，而是名义上特区政府第二号人物政务司长张建宗。张在记者会上被问道为何林郑月娥缺席时，张回答指港府是一个团队，林郑今早已召开行政会议，不出席不等于不重视。

政府4项新措施周三（29日）起实施，首先，除特定处所外，全港餐饮食肆均需在任何时间停止提供堂食，但可以外卖或外送方式提供食品或饮品。而商场内的美食广场亦需关闭场内座位；酒吧亦须关闭。

港府亦会在周三，将体育处及游泳池所纳入防疫规例，包括游戏机中心等，仍须暂停謍业。此外，室外聚集人数限制亦会由4人减至2人，而599章已豁免的群组，例如同住人，仍可继续获豁免。

衞生局局长亦会刊宪进一步指明所有公众地方作为实施防疫第599I章的场所，任何人在公众地方及公众地方，包括港铁站室内及室外，均须戴口罩。

食物及环境卫生局常任秘书长陈松青在记者会指，除2岁以下幼儿，只有正在饮食或吃药、因身体或精神上的疾病而不能戴上口罩的人士，以及佩戴口罩会导致身体受伤的人士才符合合理辩解而毋须戴口罩。而罚则没有变动，即定额2000元及最高罚款额5000元（港币）。陈又指，吸烟人士没有获豁免，呼吁有关人士趁此机会戒烟及避免在公众地方吸烟。

对于有市民在公园用膳，政务司司长张建宗指没有限制有关行为，但劝喻市民切勿污染地方。