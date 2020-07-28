中联办称中央愿助抗疫翌日即批准林郑要求在港协建“方舱医院”

香港第三波疫情已经失控，中央透过中联办表达愿意协助香港抗疫，而特首林郑月娥翌日即向北京提出要求在港兴建“方舱医院”，并且已经立即获得批准同意。林郑月娥此举已成功地将因为她拒绝封关而间接把香港推向如此恶劣的局面，转变成为一个北京向港人表达关怀和爱护的机会。

广告 继续浏览后续

香港民意研究中心最近的民调显示，北京迳自炮制国安法硬在香港实施，是造成大多数港人对一国两制失去信心的原因。上个月的民调显示，超过六成受访者认为港人对一国两制没有信心，中央和特区政府对此应负上很大责任。

中联办发言人26日表示，中央政府高度重视近期香港新冠肺炎疫情高发，高度关心香港同胞生命安全和身体健康，将随时应特区政府请求提供一切必要的支持。发言人称，近期香港疫情明显反弹高发，连续5天（应是6天，因27日确诊数字亦逾百宗）每日确诊个案百宗以上，社区暴发一触即发，香港疫情防控处在紧要关口。

发言人进一步表示，为了应对香港疫情大幅反弹，中央明确表示，将支持香港提高核酸检测能力、协助建设“方舱医院”等。只要特区方面有需要，中央将在医用物资、医疗设施设备等方面提供大力援助。

中联办传达中央的关怀之后翌日，特区政府政务司司长张建宗27日在记者会上公布，行政长官林郑月娥已向中央提出要求，亦获中央同意，派员抵港协助在亚洲国际博览馆建方舱医院，预计最多可提供2000床位。

张建宗重申派员只负责硬件建设，不涉及医护人员。他称国家有经验，可以“神速 、火速做到”，又强调“我们有国家的后盾”，香港有需要的话，国家一定会尽力协助香港走出疫情困境。

不过中联办在广播中央关怀港人的讯息之际，亦不忘抨击香港“有少数人”对大陆施出医疗协助作出“毫无底线的造谣构陷”，散播“内地医疗团队会把港人基因样本送往内地”等流言，批评这些少数港人“制造政治区隔和保护一己私利”。

发言人称，有人无端质疑大陆派出医护人员来港，“相关做法不符合本港法例和专业守则”、“内地医护人员无法以英文沟通”，对内地同业充满傲慢和偏见；有人罔顾香港医疗体系和前线医护人员承受的巨大压力，谎称“本港医疗资源和人手充足，无需内地支援”，这显然是别有用心地自欺欺人；有人甚至说“内地医疗团队会把港人基因样本送往内地”“内地机构的诊断中心可能播疫”，这更是毫无底线的造谣构陷。

发言人最后强调，中央政府将继续密切关注香港的疫情发展，与特区政府保持紧密沟通，视特区需要进一步提供一切必要的支持和协助。