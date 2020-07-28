北大教授郑也夫指中国当下的统治集团子孙坐江山欲望弱化

保江山，成为当权者越来越迫切的话题，因为是习近平本人屡屡在谈的缘故，这次美国关闭休斯敦中国总领事馆当日，习近平去吉林省四平战役纪念馆参观，说了一句，创业难，守业更难，我们一定要守住中国共产党创立的社会主义伟大事业，世世代代传承下去。可是社会学家郑也夫诘问：子孙需要你为他们保江山吗？

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习近平在这里明确提出保江山的问题，这里有一个前提，这个江山是中共创立的江山，这里有一个时间长度，要世世代代传承下去，习近平说这话，或许也意识到最大的两个难点全在这里了，中国有句话，叫江山易移，本性难改。说的是改朝换代，江山常在。但是，要一党统治下去，而且世世代代，目标太高。中国自古以来没有惯例，更不用说搞选举的国家，少则四年，多则八年十年，执政者让路了。

习近平去年元月21日做过“防范重大风险”讲话，核心是“政治安全”，政治安全就是政权安全，就是要“保江山”，那一阵中美贸易激战，对美误判，中国在国际上孤立的迹象全面显现，国内经济进入寒冬，社会危机四伏，24日，王沪宁解释习近平的话时要求准备应对“最坏的情况”。

从去年到今年，不说最坏的情况，更坏的情况总在不断出现，香港危机，是中共政权自找的，非要把一个国际金融中心毁掉，强加一部港版国安法，但是这么一来，强化了西方对中共性质的认识，所有的矛盾找到一个突破点，美国关闭中国休斯敦领事馆，宣布中国南海九段线非法，直至蓬佩奥发表“共产中国与自由世界的未来”，指习近平是破产的极权主义意识形态的信奉者，警醒世人：如果自由世界不改变共产中国，共产中国必将改变我们。

北京大学教授郑也夫日前撰文『为谁保江山』，专门讨论的是执政者为何不计成本保江山，为谁保江山。作者开篇点明：“中国当下种种具名与莫名的风险，令执政者承受巨大的压力。无法估量的人力财力用来应对这些真实与虚幻的不安定因素，即所谓"维稳"。其支出巨大。”

“自由言论、抗议维权，严防死守，消灭殆尽，监视于未然。凡此种种，意图何在？保江山。”

郑也夫指出，“简言之，当下中国的保江山是为特权阶层”，但是，要保住江山，就有一个代际传递的问题。

可是郑也夫认为，“中国当下的统治集团遇到了一个人类历史上罕见的问题，就是特权阶层中高比例的子孙坐江山的欲望弱化，取而代之是移民海外的愿望。诸多原因促成了他们宁做美欧诸国之普通人，不作父母之邦的特权者。

他分析有四个原因：自然与社会环境的极度恶化，社会环境的恶化过程更是愚蠢的现世报，特权阶层在破坏初具雏形的法制中致富，旋即就感到失去法律后自身的危机。“自毁家园后特权阶级的后代只好出国去寻找清洁与安全”，其二，家族暴富令后代心态大变，贪图安逸；其三，父母为保江山付出的维稳成本的天文数字令儿孙们望而生畏。其四，自1980至2020四十年间，相当数量的中国人移居国外，特权阶层在出国移民中先拔头筹，比重最高。因此，这等于“让中国特权阶层的子孙们用脚投了票：不爱江山爱美国”。

郑也夫认为，既如此，执政者必须了解一个基础实施，子孙需要你为他们保江山吗？如果不需要，你寝食不安，费心劳力，所图何为？

作者最后点出写这篇文章是为了击中执政者的软肋，寻找对话的契机。他指出执政者的软肋就是其子孙。“他们可以打压住臣民，却抑制不了其亲子嫡孙的理性选择：融入世界，过文明的生活。”执政者应理性地盘算自己的利益，只有他们理性、现实地算计时，社会才能与他们对话、妥协、谋求双赢。