华盛顿与北京交恶 胡锡进重申中国应增加核武器

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进7月26日通过微博再次提出，中国当下应增加核武器的必要性，并强调“要抓紧把足以震慑美国地缘政治野心家们的更多核导弹造出来”。

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胡锡进写道，“看看中美关系当前自由落体一般下坠的样子吧。别天真了，别指望大选之后，华盛顿对中国的态度有可能出现重大好转。中国必须做好应对下一步美国更为极端对华冒险的准备。”他表示，“抓紧把足以震慑美国疯子的更多核导弹造出来吧，要只争朝夕。希望老胡上次发言和相关争论引起了正面触动，这段时间国家没有闲着。中国拥有更强大的核武库是把美国的嚣张态度压制在一条安全线之下的最关键砝码，别的都不太管用。”

胡锡进续称，“中国当然不会放弃与美协商解决各种问题的努力，我们重视中美关系的态度不会变。但问题是不取决于我们，随着美方步步紧逼，是不能排除中美在南海、台海擦枪走火的可能性的。到时候将形成中美的意志比拼，足够的核武器是中方意志不可缺少的支柱。”他说，“别嫌老胡直言，我想再说一遍：中国每天都在使用核武器。包括今天，此时，2020年7月26日这个星期天的晚上，中国的核武器在默默参与美国接下来对中国冒险到什么程度的态度塑造。我们需要更多件数的核武器，让美国的地缘政治狂人们保持清醒。”

胡锡进扬言，“老胡热爱和平。作为前军人，我深知，中国军力的强大，是我们不被胁迫、从而使和平永续的保障。中国的核政策一直很低调，至今也是。不过在美国步步紧逼的时候，中国的国家安全面临了空前的挑战。中国增加核武库，是被迫的，国际上很多人是能理解的。中国切不可自缚手脚，铸下大错。”

胡锡进在美中官方关系交恶之际，再次呼吁增加核武器的声音引发中国网民的讨论。有的网民表示支持和赞同，也有的指出，“苏联造的多，然后就解体了！搞军备竞赛死路一条，融入国际社会与共同的普世价值观才能长治久安。特立独行不是个性是魔性”。还有的则调侃称，“好好编你的环球时报不好吗，不要在看热闹不嫌事大的胡侃了”。