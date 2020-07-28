德国新冠疫情：发展令人“极为忧虑”

德国新冠病毒感染人数快速回升，引发柏林罗伯特科赫研究所的极大忧虑。科赫研究所为此发出警告，呼吁人们警惕第二波感染潮的到来。

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据德国广播电台报道，迄今为止，德国对新冠病毒的扩散做了较好的控制，成功阻挡了第一波感染潮。每天感染人数不久前已下跌到两三百人。但近几天来，感染人数迅猛上升，以至于科赫研究所担忧疫情转折的到来。

德国每天感染人数一直摇摆不定。上周五，周六，每天都有800多个新感染病例。周日和周一又都下降到300多人，因为周末做的病毒检测比平常要少很多。周二的检测结果基本又回归正常。科赫研究所周二公布的新感染人数为633人，虽然不像上周末那么高，但比七月初明显高很多。

在周二的记者会上，科赫研究所所长维勒表示：“发展让我们极为忧虑。”其它国家显示，新感染人数是能够很快攀升的。但幸好病毒还没有在德国全面传开。但病毒会利用人们给它的每个机会。“而这一切的发生，是因为我们没有遵守规则。”

据媒体报道，夏季气候宜人，有些年轻人不守规则，举行大型的庆祝晚会，各种家庭聚会和酒吧等不遵守规则的事例也在增加。而去风险地区度假的旅客有可能不知不觉间就携带病毒回家。这都使病毒传播的机会大大增加。德国为此开始在机场和港口为从风险地区回来的旅客提供免费病毒检测，以控制病毒的传播。

埃尔富特大学与科赫研究所共同进行的最新民意调查显示，德国公民显然对防疫管控措施感到疲倦，接受措施的能力还在继续下降。

维勒表示：经常洗手，戴口罩，保持距离等规则十分重要。“这些规则我们还得遵守好几个月。人们不应怀疑，而是应该遵守规则。”而预防比事后补救更好。维勒呼吁人们要理智，以便尽量少的人得病死亡。只有大家共同努力，才能做到这一点。

根据科赫研究所周二公布的数据，德国一天内新增感染人数633人，新冠病毒感染人数总计达206242人，因病毒死亡人数达9122人。