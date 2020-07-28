新西兰加入中止与香港引渡条约行列

继英国、澳大利亚、加拿大中止与香港引渡条约，以及美国取消香港特殊地位之后，新西兰周二宣布，鉴于中国强加于香港港版国安法，新西兰政府决定，中止与香港引渡条约。

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新西兰外长彼得斯宣布：面对中国，新西兰已对香港保持司法独立失去信任。这位外长补充说，如果将来中国愿意遵守一国两制原则，新西兰将重新考虑这一决定。

北京本月强行取代香港，制定港版国安法，该法打击目标四项：颠覆政权罪；分裂罪；恐怖主义活动罪；勾引外国势力罪。香港民主派指中共此法为镇压他们量身打造，西方国家则认为北京此法专门针对去年民主抗议运动—反送中而来。

港版国安法公布后，遭到西方国家谴责，除前面提到的美加英澳新等国采取措施制裁外，欧盟27国也预计最快在7月28日采取反击行动，除禁止向香港出口用于镇压及监视的设备，也将提出居留及签证方面的配套措施。

港版国安法出台后，英国、澳大利亚、加拿大全都暂停与香港的引渡条约，美国宣布废除香港特殊地位，同时美国国会通过『香港自治法』，并经总统特朗普签署后正式颁布，该法的核心内容包括将对涉港事务的中共和香港高官予以制裁。

新西兰外长彼得斯还表示，新西兰将限制对香港出口军工产品，军民两用技术，将比照与中国同等模式。新西兰还将对新西兰与香港特区的关系进行全面评估。

新西兰同时发布警告，港版国安法允许中国特工在香港执行任务并把他们认为可疑的人员送往中国大陆审判，要求准备前往旅游的新西兰侨民当心风险。

中国是新西兰最大的贸易伙伴，在最近太平洋国家支持台湾参与世界贸易组织大会后，两国的关系开始紧张。