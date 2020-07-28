日本官房长官谈韩国出现安倍给慰安妇下跪磕头塑像

日本官房长官菅义伟在7月28日的记者会上，谈及位于韩国东北部江原道平昌的私立“韩国自生植物园”里，日前设置了安倍给慰安妇下跪磕头的一组塑像时指出：这样的事情在国际礼仪上是不能允许的，如果报道是真实的话，将对日韩关系产生决定性的影响。

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位于韩国东北部江原道平昌的私立“韩国自生植物园”里，日前在园内设置了象征慰安妇问题的少女像，而在少女像的前面，还塑造了一个男人正向少女像下跪磕头的塑像，据说这是以日本首相安倍为原型的塑像，看上去也十分像安倍首相，根据该植物园面向韩国媒体做成的说明文，这对塑像命名为“永远的赎罪”，别名为“谢罪的安倍像”。

而据日本共同社7月28日报道，该植物园园长7月27日接受共同社采访时表示：“不是针对安倍制作的，而是象征着处于谢罪立场的所有男性。也可能是少女的父亲。”

园长还主张称，“雕像是自己花钱制作的植物园摆设，没有政治目的。”

菅义伟在28日的记者会上指出：我们将继续向韩国方面要求切实实施慰安妇问题已经最终的，不可逆转地解决了的日韩协议。

而韩国外交部在28日午后的记者会上指出：无论是哪里的国家，都要考虑到对外国领导人的礼仪。在谈及具体怎样处理此事时韩国外交部方面指出：要进行各种确认工作。