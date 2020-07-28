欧盟将限制用于监控或镇压的装备出口香港

法新社援引欧盟外交人士指，为反制北京在香港实施争议的港区国安法，欧盟将限制对香港出口可能用于监控或镇压的装备。欧盟各国外长周二晚间正式通过了关于签证及学术交流措施，对港人提供支持。

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欧盟此前已就港区国安法表达“关切”，但各国难以在对华回应上取得共识。中国对欧盟是重要的贸易伙伴，欧盟成员国深陷分歧，争论是要对抗北京还是继续与其合作。

法新社称，有关支持港人的措施旨在方便香港人前往欧盟国家，在7月13日的欧盟外长会议上已经进行讨论。

欧盟27国在共同文件中一致表示，6月30日北京在香港强推港区国安法“引起（对香港的）严重关切”。会议文件称，“欧盟对香港人权及自由受到侵蚀，特别是国安法中的引渡条款感到极度担忧”。

欧盟将密切关注香港9月6日将举行的立法会选举，欧盟认为，确保依照基本法，自由民主公平地进行选举至关重要。

德国外长马斯在会上表示，香港实施港区国安法后，我们理应将香港与中国同等看待。 马斯并表示，欧盟周二晚通过的一系列支持港人措施，包括提供港人签证、奖学金及展开学术交流活动等，都有助于更方便香港人前来欧盟国家。

法国与德国在本月早些时候举行的外长会议上提议，限制对香港出口军民两用科技，这项提案周二正式获得认可。