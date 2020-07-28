法国《Marianne》：恶化局势对习近平特朗普都有利

法国《Marianne》周刊7月27日刊出记者维旺（Samuel Vivant）对法国科学院（CNRS ）研究员，中国政治学专家白夏（Jean-Philippe Béja）的采访。这个采访讨论中美关系的进一步恶化。维旺指出，最近中美互相关闭领事馆事件，如同正在打一场“令人不安的乒乓球比赛”。

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特朗普善变 习近平不无辜

《Marianne》: 这些事件是否标志着中美紧张升级又进入到一个新阶段？

白夏: 难说。就其本身而言，这个情况并不新鲜。中美之间的关系紧张已经有一段时间了。是从贸易战开始的。已经一年多了。尽管当时双方关系有缓和的迹象，但冠状病毒（Covid-19）疫情危机的爆发，又加剧了这种情况。今年1月，唐纳德-特朗普还在赞扬习近平对疫情危机的处理。现在，美国总统又反过来直接指责中国国家元首把这个病毒传播到世界各地。不管怎么说，唐纳德-特朗普是不可预测的。目前我们还不清楚情况会变更糟还是会有改善。但是，中国也不是无辜的，因为习近平千方百计想利用这次疫情危机，来扩大他自己在世界的影响力。

《Marianne》：为什么特别选择关闭这两个领事馆？这在两国外交关系中是否有什么特别的象征意思？

白夏：这不是一个偶然的选择，但也不是最必需的选择。休斯敦肯定是一个重要的领事馆，但不是主要的领事馆。成都也是如此。事实上，关这两个领事馆，照理说，不会产生什么重大后果。这样做当然是有意的。中美两国都非常明白领事馆从事间谍活动。这是一个公开的秘密。现在夸张这件事情，目的是为了演讲的需要。这是一个姿态问题。

恶化局势对习特都有利

《Marianne》：在这些交锋的背后，两个阵营藏在下面的战略是什么？

白夏：这是一个国内政治问题。不论是习近平还是特朗普，让局势恶化对他们俩都有利。特朗普的目标是总统大选。他想把美国和中国的关系作为竞选活动的中心，尤其要避开他对疫情危机的灾难性管理的议题。他发出的信息是，他正在处理中国的威胁，而其他人，即民主党反对派，却什么都不做。特朗普指责民主党没有脊椎骨，说他们面对中国，不保护美国人的利益。

2018 习近平进攻元年

至于习近平，则是全球动态的一部分。中国主席自从第二个任期以来，便开始在全球布局，比如“一带一路”政策。中国是从2018年1月开始发动的进攻：习近平对公民社会的攻击，关押100万维吾尔人，在贸易战中针锋相对，通过香港《国家安全法》，在南中国海推进。简言之，习近平想展现自己是捍卫中国利益的冠军，有点像特朗普想让美国再次成为伟大强国。这是（中国）低调政策的终结。

《Marianne》：您认为下一步可能发生什么？

白夏：迈克-蓬佩奥（Mike Pompeo）在7月23日的演讲中呼吁“自由世界”团结起来对抗中国。但是，美国对欧洲和日本盟友的态度并不鼓励这些国家站在美国后面表示团结支持。不过，民主国家已经开始意识到习近平所代表的危险，并可能对他的不当举措进行反制。

或正式接待台湾代表

美国那边，可以对北京采取一系列措施。在急剧减少学术交流之后，他们可能对中国的镇压机构采取行动。他们甚至可以正式接待台湾代表。在中国试图切断这个岛的国际关系之际，这将是一个强有力的举措。任何事情都有可能发生。在这两个阵营当中，绝对不怕紧张。