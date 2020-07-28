白宫智囊余茂春 母校急除状元名

余茂春，美国白宫智囊，最近『华尔街日报』详细报道了他对美国政府有关中国决策产生的影响后，引起北京警惕。社交网络流传的一则视频显示，重庆永川中学正在把他的高考状元的大名从石碑凿除。

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『华盛顿时报』日前披露，出身中国，亲身经历文革，深受美国国务卿蓬佩奥倚重的余茂春是特朗普政府对华政策战略转向的重要推手。过去三年来，余茂春一直是特朗普政府重塑美国对华政策的非常重要的幕僚，其中将中国重新定义为美国最重要的战略对手就是出自他的建议。

极左翼的公众号骂他是“汉奸”，胡锡进19日在一则视频中称，“美国制定的恶毒对华政策，据说很多是出自这名华裔”。他抨击余茂春受到了网上一些极端声音的误导。

鲍扑7月28日在推特转发一则视频，并写道：“改写历史，留此为证，’余茂春被重庆永川中学除掉高考状元‘”。视频显示，官方正试图涂抹余茂春为该校争光的一段历史。

余茂春是重庆永川中学高考状元，1979年考入南开大学，永川中学引以为傲，为了永久纪念，把该校极为罕见的几位高考状元的大名铭刻在校园的石碑上，其中一行刻着1979年文科状元余茂春的大名。

网络流传的视频显示，一名石匠正在吃力地用铁凿除去余茂春三个大字。

视频被多人转发，下面跟着很多评论：

早晚有一天，这个名字会再刻上去。

我想起了『开国大典』那幅画的几次修改。历史总是在重复自己。

永远不要修复，让世世代代铭记这一刻。

这一除，我方知原来余先生是当年重庆永川中学的高考状元! 这一下更加敬佩他了!

包博士以为不让公鸡打鸣天就不会亮了，除掉余茂春的名字白宫那个余茂春就消失了？

对自己不利的消息就销毁，找不到对自己有利的信息就编造，这就是中共教科书里的全部内容。

真搞笑，名字给凿了他就不是状元了？这和掩耳盗铃有什么区别，历史就是这样来的。

蒙上眼睛，就什么也看不见，抹去历史，就等于什么也没发生过。

一个可以随便篡改历史的神奇国度。

余茂春值了，这份涂抹只会使得他的人生更为卓越和出彩。

账号标明milesyu，应该是余博士本人的推特吧，他于28日发推说：“美国对华政策 制定有一个复杂多元的过程，一个重要参考是中国政府自己的言行。领导人和党媒称‘党政军民学，东西南北中，党是领导一切的，’政府发言人和官媒主管每天都攻击美国的言论，大都用英文写成，难道还需要一个‘汉奸’指出这些都是开玩笑？教育美国政要最重要的老师是中国政府自己”。

有人评论，校方得有多蠢多坏才能想出这样的招数来曲意逢迎揣摩上意，对中国国家形象和国家利益的损害是重庆永川中学所不在意的……重庆当局将来建余茂春纪念馆恐怕也不奇怪。