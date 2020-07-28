维吾尔人权 巴黎要求北京允许国际调查组赴新疆查证

法国周二建议，就新疆维吾尔人权问题，应在联合国高级人权专员领导下，组成一个国际独立观察人士调查组，前往新疆现场进行调查。

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法国外长勒德里昂星期二在法国国民议会表示，在新疆地区，存在着无法辩解的、与写入国际人权公约的普世原则完全相悖的做法。他举例指出：新疆存在着针对维吾尔人的拘押营，针对维吾尔及其他穆斯林的大规模拘押行动、包括失踪、强迫劳动、强迫节育、摧毁维吾尔人文化与宗教遗产等系统性镇压行为。勒德里昂已在7月21日在法国参议院质询时做过类似表述。

上周，同样是在法国国民议会，勒德里昂表示法国不能容忍北京对维吾尔少数民族实施大规模拘押行为，他要求允许国际独立观察人士进入新疆进行现场调查。次日，中国外交部发言人反驳法国有关新疆存在着大规模拘押营地的说法是“谎言”，北京称其在新疆的政策并无瞄准某一民族或某一宗教。北京还声称，中国的新疆政策与人权和宗教自由无关，涉及的只是打击“恐怖主义和分裂主义”。

周二，勒德里昂表示，他上周的声明引发中方的反应，那么，既然北京说我的说法毫无根据，我们建议组织一个由独立观察人士组成的国际调查小组，由联合国人权事务高级专员巴切莱特领导前往新疆实地调查。允许观察人士现场考察、见证，既然中国当局说前面我提到的情况都不存在，那么，应该让国际观察人士去现场予以证实。

维吾尔人是新疆最主要的少数民族，新疆地域辽阔，与阿富汗巴基斯坦相邻，一段时间经常发生恐怖袭击，北京称这是分裂主义分子或者是维吾尔伊斯兰极端分子所为，并以此把新疆置于高度监控之下。