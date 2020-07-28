美国多地出现来自中国含有不明物品的神奇包裹

美国肯塔基农业部官员发表推文披露该州为第四个收到来自中国的神秘包裹的美国州，2020年7月26日。

美国至少有27个州的农业部门最近发表公告，呼吁民众谨慎对待来自中国的神奇包裹。

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从网络上传的图片来看，这些包裹似乎来自中国云南的西双版纳，包裹外面包装写的是珠子或者玩具，但是，里面却都是包含许多小包的黑色或者其他颜色的种子。

美国多个州的民众近日都收到这些他们并没有订购的来自中国的种子包裹，美国农业部担心这些包裹内部的种子很可能是一种带侵蚀性的植物，会对美国的农作物构成威胁。美国俄亥俄州的农业部因此发表公告，呼吁民众一旦收到类似的神秘包裹，千万不要播种种子，最好避免打开包裹。因为这些植物很可能带有有害的病毒，影响动植物的健康。美国的其他多个州，包括华盛顿州，弗吉尼亚州，肯萨斯州等多个州的农业部门都发表了类似的公告。《纽约时报》报道说，路易斯安那州的农业部官员说，他们收到了150多个举报电话，其中有包裹来自乌兹别克斯坦。

为何没有预购的美国人会收到这些来自中国的包裹？俄亥俄州警方认为这很可能是一种被叫做“刷单”的网络销售技术，以大规模发送的方式来提高产品的市场销售量从而提高其市场值。

美国农业部网站提供了一个公开的电话以及地址，邀请所有了解有关在美国销售或者中转被禁止的蔬菜，水果以及肉类产品事件的美国人向政府提供信息，保护美国农业避免遭受侵入性害虫与有害杂草的侵害。