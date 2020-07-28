蓬佩奥：美澳将组成军事同盟应对中国挑战

美国与澳大利亚外长及国防部长周二在华盛顿举行高层会谈，法新社称，美澳两国将“加强军事合作，组成坚不可摧的同盟，应对中国的挑战”。两国并重申台湾在印太区域“扮演重要角色”，承诺将持续与台湾维系强健关系，并支持台湾国际参与。

广告 继续浏览后续

法新社报道，美国国务卿蓬佩奥表示，美国与澳大利亚外交及国防部长双部长会谈，长时间讨论“中共在印太地区扩张行动”。蓬佩奥对澳大利亚的jianding立场表示赞赏，他说，美国清楚意识到你们以及世界其他自由国家受到的威胁，并将站在你们一边。他说，“我们的联盟是坚不可摧的”。

美国国务卿蓬佩奥与国防部长埃斯珀周一在华盛顿迎接澳大利亚外交部长佩恩及防长雷诺兹的来访。4人周二共同召开第30届美澳部长级会议，并在会后共同在国务院举行记者会。

据双方会后联合声明，会谈聚焦中国挑战、印太区域安全与双边区域合作等议题。双方在会中谈及新冠病毒疫情冲击，及中国借疫情损害印太区域国际秩序及区域稳定，包括北京在香港、台湾、新疆及南海等作为。

另据《中央社》消息，在台湾方面，会议声明指出，美澳外长、防长重申台湾在印太区域扮演的重要角色，也表达与台湾维系强健非官方关系的意愿，并支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，及以观察员等身份，有意义参与以主权国家为参与资格的国际组织。

声明表示，美澳双方一致强调，近期事件更加强化他们支持台湾的决心，也重申两岸分歧应透过和平方式并依循两岸人民意愿解决，不应诉诸威胁或恫吓。双方也承诺强化与台湾的捐助协调关系，并会着重在提供太平洋岛国发展援助。

蓬佩奥周二在会后记者会上也特别赞扬澳大利亚，不仅支持台湾参与世界卫生大会，以让世界从台湾疫情应对智慧中受益，并且也公开谴责中国散播疫情假讯息，及坚持对疫情来源展开独立调查。

此外，根据联合声明，美澳双方在会中都对中国损害“一国两制”、违背“中英联合声明”承诺并侵蚀香港自治及自由，表达深度关切。两国并认为港区国安法将损及法治，侵害新闻记者等人士的言论、和平集会自由。

声明表示，美澳外长、防长在会中重申支持香港人民9月6日能透过公平、自由选举，选出立法会议员。双方也关切北京在新疆大规模拘禁、监控维吾尔族及其他少数民族，并强迫他们劳役、限制他们宗教自由等。

美澳双方在周二的会中也谈及中国在科技领域作为。蓬佩奥在记者会中表示：“澳大利亚先于我们意识到像华为、中兴通讯（ZTE）等无法被信任设备商所带来的威胁，我们期待各国一起成为“干净的”拥有5G的国家。”