香港媒体报道，香港政府计划将立法会选举押后一年举行，并倾向延长现任议员任期，同时可能寻求人大常委会意见。

广告 继续浏览后续

香港《经济日报》及新城电台报道，原本订于今年9月6日举行的立法会换届选举，可能会延后一年才举行。消息指，政府初步倾向新一届立法会议员任期，改由明年选举后起计四年，中间一年的真空期会将现任议员任期延长去填补。

消息称，立法会选举押后一年。由于香港疫情严峻，专家曾预计遏止这波疫情需时两个半月，为降低聚集风险并减低选举工程受感染的机会。不过，消息指，特首林郑月娥与行政会议召开特别会议后，原拟宣布押后原定9月立法会选举，惟因消息曝光或存在变数，将延迟在8月初公布，即选举提名期（7月31日）结束后、候选人抽签编号前（8月4日）。最新消息则指，香港政府决定立法会选举押后1年。

根据《基本法》, 除首届外, 规定每届立法会任期是四年。立法会前主席曾鈺成曾建议引用《立法会条例》第11条，在每一届任期完结后及换届选举前，行政长官可以要求立法会主席召开紧急会议，由原任议员履行立法会议员职务。在法理上，特首有权押后选举14日及不断重覆，即是一直延迟14日再14日。

香港行政长官林郑月娥早前表示，选举是非常严肃的事，不能随便修订。但她也强调目前的情况仍要视乎疫情发展而定。