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香港行政会议召集人陈智思和高官们遭外资银行拒绝往来

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香港行政会议召集人兼全国港区人大代表陈智思承认已遭美资银行列为拒绝往来户
香港行政会议召集人兼全国港区人大代表陈智思承认已遭美资银行列为拒绝往来户 © 香港政府官网图片
作者： 香港特约记者 甄树基
1 分钟

据英国金融时报报道，香港行政会议召集人兼全国人大港区代表陈智思承认，一家美资银行最近已经告诉他，准备取消他与该银行的户口，发还他的存款。他拒绝透露该银行的名字，但他同时表示，其他港府高官亦面临同样的问题。

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本身是泰国盘谷银行创办人陈弼臣家族第三代传人的陈智思，早前还老神在在的告诉南华早报，美国通过香港自治法案后，他不会成为美国制裁的目标，他说“我不相信他们会针对像我这样层次的人......（因为）北京将会对等报复，而我肯定他们（美国）损失更为惨重”。陈又说：“香港国安法已经米已成炊，我不能在（美国）威吓下改变我的立场。”

含着金调羹出生、在美国加州贵族名校Pomona毕业、在旧金山拥有物业的陈智思告诉金融时报，包括他在内的香港高官，由于中美关系就香港问题趋于紧张，越来越难与外资银行有户口上的往来。

他说：“我到香港本地银行开户口的成功机会要好多了，假使我去一家美资银行开户，他们不想与我这样政治高曝光的人物有任何业务上的来往，就算是汇丰银行也不想跟我有业务来往。”

中国在香港实施的国安法，挑起中美两国的关系更趋紧张。任何人如触犯香港国安法，最高刑期可被判终身监禁，甚至被带返大陆接受大陆的司法审讯。

美国针对香港国安法所通过的香港自治法，将容许华盛顿向任何涉及执行国安法的官员实施制裁，任何银行与此等人士如有业务来往，将被封锁在美国金融制度之外，包括不能使用美金作为业务货币。

他说，他遇到的问题，最近已经开始扩散。他说，银行过去一向都对政治高度曝光的人物采取小心谨慎的态度，自从美国通过香港自治法后，银行界跟香港官员做生意更加“小心谨慎”。陈智思说，这家美资银行写信通知他“非常多谢你，我们不想跟你有业务上的来往。就这么简单。我肯定我不是唯一的，我甚至与政府其他公务员了解过，他们（银行）也不想跟他们做生意”。

陈智思说，他与银行界商讨过有关问题之后，对他们正在审查客户名单，不但要查高官，甚至也包括民主派人士，因此一点也不感到意外。

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