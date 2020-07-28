香港行政会议召集人陈智思和高官们遭外资银行拒绝往来

据英国金融时报报道，香港行政会议召集人兼全国人大港区代表陈智思承认，一家美资银行最近已经告诉他，准备取消他与该银行的户口，发还他的存款。他拒绝透露该银行的名字，但他同时表示，其他港府高官亦面临同样的问题。

广告 继续浏览后续

本身是泰国盘谷银行创办人陈弼臣家族第三代传人的陈智思，早前还老神在在的告诉南华早报，美国通过香港自治法案后，他不会成为美国制裁的目标，他说“我不相信他们会针对像我这样层次的人......（因为）北京将会对等报复，而我肯定他们（美国）损失更为惨重”。陈又说：“香港国安法已经米已成炊，我不能在（美国）威吓下改变我的立场。”

含着金调羹出生、在美国加州贵族名校Pomona毕业、在旧金山拥有物业的陈智思告诉金融时报，包括他在内的香港高官，由于中美关系就香港问题趋于紧张，越来越难与外资银行有户口上的往来。

他说：“我到香港本地银行开户口的成功机会要好多了，假使我去一家美资银行开户，他们不想与我这样政治高曝光的人物有任何业务上的来往，就算是汇丰银行也不想跟我有业务来往。”

中国在香港实施的国安法，挑起中美两国的关系更趋紧张。任何人如触犯香港国安法，最高刑期可被判终身监禁，甚至被带返大陆接受大陆的司法审讯。

美国针对香港国安法所通过的香港自治法，将容许华盛顿向任何涉及执行国安法的官员实施制裁，任何银行与此等人士如有业务来往，将被封锁在美国金融制度之外，包括不能使用美金作为业务货币。

他说，他遇到的问题，最近已经开始扩散。他说，银行过去一向都对政治高度曝光的人物采取小心谨慎的态度，自从美国通过香港自治法后，银行界跟香港官员做生意更加“小心谨慎”。陈智思说，这家美资银行写信通知他“非常多谢你，我们不想跟你有业务上的来往。就这么简单。我肯定我不是唯一的，我甚至与政府其他公务员了解过，他们（银行）也不想跟他们做生意”。

陈智思说，他与银行界商讨过有关问题之后，对他们正在审查客户名单，不但要查高官，甚至也包括民主派人士，因此一点也不感到意外。