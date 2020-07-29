“千人计划”哈佛大学教授隐瞒武汉科技大学酬金被控逃税

美国司法部宣布，早前因隐瞒加入中国千人计划而被联邦当局起诉作假证的哈佛大学教授李博（Charles Lieber），再因隐瞒收取武汉科技大学的酬金而被控瞒税罪名。

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司法部网页刊登有关消息时指出，现年61岁、哈佛大学化学及生化系前系主任李博博士，被波士顿一个大陪审团起诉两项瞒报罪名，包括未向国税局IRS申报在外国银行开有户口。2020年6月李博已因向联邦当局作假证而被控两项罪名。李博在2020年1月28日被捕。

最新两项控罪指，李博身为哈佛大学李博研究小组的主要调查员，而该小组在2008年至2019年之间领取了美国联邦超过1500万美元的研究资助。然而在他的雇主哈佛大学未知情的情况下，李博涉嫌出任武汉科大“战略科学家”一职，之后签约加入中国的千人计划，合约生效期至少从2012年至2015年。

所谓千人计划是中国吸引海外专才一个极具野心的计划，目的是招纳、吸收和栽培高阶科技人才，促进中国的科技、经济以及国家安全发展。

李博千人计划三年合约的条件，包括武汉科大向李博涉嫌支付每月5万美元的薪酬，以及最高不超过15万美元的生活津贴，并且为他投入150万美元在武汉科大设立一个研究实验室作为奖励。起诉书指，李博在2018年至2019年之间，向联邦当局隐瞒他加入千人计划以及他与武汉科大的关系。

根据大陪审团的起诉书，李博在向IRS申报2013年和2014年的收入时，隐瞒从武汉科大收取的酬金以及透过千人计划所收取的金钱。控罪同时指李博以及武汉科大的教职员在李博2012年的武汉之旅时，在一家中国银行开了一个户口。之后，至少在2013年至2015年期间，武汉科大定期性的向银行户口发放李博的薪酬。

美国规定美国缴税人如在外国的银行开户，而存款在1年内超过1万美元者，必须要向IRS申报。李博被指在2014年和2015年涉嫌未曾向IRS申报有关的外国户口。

作假证的罪名一旦成立可被判入狱最高5年，出狱后需经过3年的监守行为以及罚款25万美元。隐瞒税收每项罪名最高刑期乃入狱3年及出狱后需经过1年的监守行为，并罚款10万美元。未有申报外国银行户口罪名星期最高为5年及出狱后需经过3年的监守行为，并罚款25万美元。

美国司法部特别指出，上述都只是起诉书的起诉内容，李博在未曾被法院裁定有罪之前，仍属无罪之身，即一般称为无罪推定。