奇葩平安经 官场现形记

吉林省公安厅高官所著『平安经』去年12月人民出版社出版以来，官方平台热烈吹捧，渐渐引发民间耻笑，被指中国当代官场现形记，平安经，马屁精! 人民出版社出面否认出版，吉林省委忽然下令调查。书固然丑陋，但仅仅是官场拍马屁横行阿谀奉承之风盛行使然吗，有分析指，平安经走红，折射出官场深处的溃烂、隐隐的不安，祈求自保的末日感。

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这是一部被批”弱智”“荒唐”的拼字书，只需罗列一大堆名词，后面加上两字“平安”即可，全书十章，如此罗列下去，诸如“身心平安”名目下：“眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安”，“各年龄平安”名目下：“初生平安，满月平安，百天平安，1岁平安，2岁平安，3岁平安……”，还有：“鼻腔平安，咽喉平安，气管平安，支气管平安，肺平安……”

中华火车站平安：举出一大堆火车站，比如：“北京火车站平安，西安火车站平安，郑州火车站平安……”，亚洲国家平安：把亚洲国家尽数罗列，“尼泊尔平安，巴基斯坦平安……”。

吉林省官网『中国吉林网』捧『平安经』“鸿篇巨制”，“愿天下人都能恭敬珍藏『平安经』，以此经卷为祝福的最高礼节，为父母、为亲人、为爱人、为朋友、为领导、为下属、为客户送去你的平安祈愿!”。

『平安经』同中央精神“暗通款曲”？“官员阅读此书，领悟初心使命，学者阅读此书，顿悟平安哲理。商贾阅读此书，企业平安无虞。民众阅读此书，安享世间太平。”吉林省应急管理厅公众号5月9日发表“拜读出自当代作者的首部经书『平安经』”，称此书为“儒林巨制”，是“跨国传世的经类大作力作，是历代和当代仅见的首部平安经书”。

有网民评论，“平安经暴露出一群谄媚权力的马屁精，平安经写的怎么样？几岁孩子都会写。为什么那么多人吹捧？他们不知道这个平安经就是笑话吗？他们吹捧的是权力。”还有评论说，“领导喜欢什么，他们就夸什么，领导往哪里走，他们就往哪里追，你不觉得这现象可怕吗？领导清醒明智还好，万一领导一时糊涂，把我们带进阴沟里怎么办？”

不过，『平安经』作者可不是傻瓜，大名贺电。吉林省公安厅党委副书记、常务副厅长。公开资料显示，他具有法学、书法文献学双博士学位，二级教授，博士研究生导师，一级警监。那为什么会把一大堆“平安”叠加几百页就会以为是一部书？那为什么官场一度视为宝贝，当礼品赠，当经念？

有人指出另外一种用心，习近平主政以来，对民间打压空前自不待言，免谈平安。但出现了一个很不正常的现象，就是官员跳楼自杀日渐增多，美名其曰坠楼，很多很多，为什么？各种原因，贪腐是最主要的黑锅，问题官场干净的有几多？最后发现是失去了后台，站队没站好，或者失宠了，因此可能冒着被定上一个“对党不忠诚”其实就是对习主席不忠诚的罪名，来几个中纪委的当场从会议大厅抓走……官员在群众面前腰壮气粗，私底下患忧郁症的不少。尤其公安是重灾区，仅以重庆公安为例，公安局长自王立军之后，一个接着一个落马，公安部也不例外，好几个副部长都完了。政法委，从前是政法王周永康的天下，自他入狱以后，掌握刀把子的政法战线也被习近平视为重灾区，换人，落马，整风，最新一轮整风也快要开始了。为什么这位写书的也是一位公安，抓住平安二字一鼓作气，一连堆了十章？心里不安，祈求平安，许多官员和他是一个心态，今日风光，明日说不定锒铛，『平安经』出世，可以弥补官员的空虚，恐惧和末日感。

如此念叨平安，饭店平安，广场平安，透射出一种深深的不安，新冠疫情，长江大水，经济低迷，四面楚歌，昏官们却在大唱平安经，最终引起民众反感。

『平安经』透出官场昏暗，悄悄贪腐的，日夜恐惧的，公开念经祈求保佑的，平安吗，不平安。最后，这位公安高官，大约没想到自己也会不平安。