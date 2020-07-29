彭博：不少香港银行家宁放弃高职厚薪计划移民

根据彭博新闻报道，自从北京在香港实施国安法之后，已经在这个前英国殖民地掀起一股新的移民潮，当中还包括不少高职厚薪的香港本地银行家。他们均表示宁愿放弃在香港所拥有的一切移民外国，目的不少是为了下一代的前途。

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彭博访问了多名计划一名的香港银行家，其中一名在环球金融公司工作的李女士，她今年10月将移民加拿大，已在多伦多购买房屋。移民令她放弃年薪100万港元的职位，在加国未有新工作，届时还需赋重税，并须忍受冬季严寒，她承认担心工作前景，经济不景下很多公司冻结招聘，“可说是移民最差时机”，但她与丈夫仍坚持移民，只因对香港前景不乐观，相信未来国际金融城市将变成内地一个城市，不想再久留。

报道又引述资深投资银行家Sam及并购银行家梁先生，前者计划返回成长地悉尼，纵使明白不容易找工作甚至需转行，当地待遇不及香港，税率却比香港高，也决定举家移民；梁先生将重返离开10年的伦敦重新开始，同样是未有工作前景，深知税率高，为的是三岁儿子的将来，“我不介意放弃香港一切”。

有为香港及华南地区金融业招聘的人士称，以往八成客户希望在香港找工作，现在却是一半客户希望在海外求职，这因顾虑港版国安法，在经济衰退下就业前景亦大减，他们觉得从工作及收入看，香港再不是长远赚钱及发展事业的首选。

事实上，根据路透社这个月初的一篇报道指出，北京在香港实施国安法，将势必削弱香港的社会自由和打击经济韧力，人才流失确实在发生之中，（The brain drain risk is real）。

报道引述香港民意研究所最新的一项民调指出，有七成接受访问的港人对未来前途不感信心。