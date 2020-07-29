抖音命运 美国应在几日内作出决定

美国财长姆努钦周三表示，将在周内向特朗普总统提出有关抖音的建议。美国共和党一批重要的参议员则致信美国情报机构，怀疑中国通过控制抖音来干预美国大选。

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抖音属于中国字节跳动集团，在全球拥有近10亿用户。

特朗普总统之前曾表示，他打算取缔抖音应用。但美国也在考虑另外一种做法，根据特朗普的顾问库德洛，抖音可以脱离中国母公司，出售给一家美国投资公司。

但是，另外一位白宫顾问纳瓦罗主张采取更激烈的措施，他指责抖音和微信把获取的客户资料全部寄给中国的服务器或者一些企图盗窃美国知识产权的中国官方机构。

为摆脱被驱逐的命运，抖音否认与中国有关当局共享资料和数据，表示不会接受中国情报部门提出的任何要求。星期三，抖音集团美国总裁梅耶尔再次表示，抖音与中国政府没有任何关系：“抖音成了美国打击的目标，但我们不是美国的敌人”。

不过，美国共和党极有影响的一批参议员要求特朗普总统认真关注抖音，他们认为中国官方将通过抖音应用干预美国大选。

在去得克萨斯竞选造势之前，特朗普表示正在思考做出何种决定。他的财长姆努钦表示美国外国投资委员会正在对抖音进行调查，该委员会有权迫使外国企业放弃购买美国企业，或者要求外国企业采取足以保护美国国家安全的必要措施。

周二，共和党参议员卢比奥，科顿，以及其他议员在一封写给美国国家安全机构的信中谴责抖音删减、屏蔽某些不利于中国的信息，比如有关揭露新疆关押维吾尔人的视频就遭到删节。另外，他们指责北京试图借助抖音操纵美国大选。他们在信中说：“我们对中国可以用其对抖音的控制，歪曲或操纵政治话语，在美国人中撒播混乱从而达到他们预设的目的严重关切。”

上个月，一些抖音用户称，他们部分“破坏”了特朗普在塔尔萨进行的竞选造势大会，他们事先预定了会场位置，但根本不准备参加会议，致使那次造势大会参加人数没有达到组织者的期望的数目。