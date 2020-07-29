日中外长就重启人员往来和抗疫合作等达成共识

据日本外务省和中国外交部网站消息，29日，日本外相茂木敏充与中国国务委员兼外交部长王毅举行电话会谈。双方一致同意为重启受新冠疫情影响而停滞的人员往来，迅速展开磋商，并强调在新冠感染问题上继续he作。

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两外长首先对在两国发生的自然灾害，互相表示慰问。有关新型冠状病毒感染症，双方表示继续以自由、透明、迅速的方式，共享信息、教训、知识和见解，包括在国际公共卫生对策的合作等，两国将包括外交当局在内，通过各种各样的渠道继续合作。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中日双方就抗疫合作保持沟通，相互支持，展现了邻国之间的传统友情。当前疫情仍在全球肆虐，世界经济陷入深度衰退，国际形势不确定性有增无减。中日作为重要近邻和世界主要经济体，有必要维护好两国关系正确发展方向，在携手抗击疫情、促进经济复苏、维护地区和平稳定等方面加强合作。

两外长确认根据日本政府日前发表的方针，尽可能早期为重启两国的人员往来开始进行调整。

王毅表示，要加强各层级各渠道对话交流。双方要推进既有磋商对话机制，鼓励两国各部门、各行业和民间地方以稳妥方式增进交流互动，加快打造双边人员交往“快捷通道”，为此提供便利条件。

茂木大臣重新提出钓鱼岛周边海域等的海洋领域的课题，强烈要求中国方面采取适当的措施。茂木大臣也传达了有关香港的日本方面的担忧。同时，两外相对于南海问题及军备管理、裁军等问题也进行了讨论。

两外长也讨论了关于包含日本产食品进口限制问题等二国间的经济关系。两外长确认，两国不仅对于二国间的悬案，对于地域与国际社会的课题，也将继续进行紧密的意见沟通。

在7月22日于日本首相官邸召开第41次新型冠状病毒感染症对策总部会议上，日本首相安倍晋三下达指示，要求为了放宽作为防疫措施之一的人员出入境限制，启动与中国大陆、台湾、韩国等12个国家和地区就恢复商务往来的谈判，对此中国表示欢迎。