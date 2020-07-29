李登辉状况不佳蔡英文今赴荣总探视

台湾前总统李登辉今年二月住院至今将近半年，昨天晚上传出病情恶化，甚至已经逝世的消息，但立刻被相关单位否认。台湾总统蔡英文今天上午9时30分偕同副总统赖清德、行政院长苏贞昌，前往台北荣民总医院探视，向家属表达关怀，并听取李登辉医疗团队简报后，在10点10分离开。

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李登辉今年二月因喝牛奶呛到，住进台北荣总治疗，已经173天仍未出院，昨天网络传出他病逝的消息后，虽然凌晨，尊李登辉为精神领袖的台联党在脸书发文澄清，强调李登辉目前还在医院治疗，但今天台北荣总大厅仍聚集大批媒体守候。

李登辉2月8日呛到之后，因肺部有些微感染而留院观察，住院至今不时传出病情恶化及逝世等消息，但都被李登辉办公室否认。

昨天晚间再次传出李登辉病情恶化、并已经在晚间9时拔管病逝的消息，但荣总都封口不愿证实，只表明状况确实不佳，一切由李登辉办公室说明。

李登辉夫人曾文惠中午11时多抵达医院，李登辉办公室主任王燕军表示，家属有空都将全天候陪同。

王燕军中午发出声明，除证实蔡英文、赖清德及苏贞昌今天上午前往医院探视外。并简单强调，未来相关讯息都由总统府发言人统一对外说明；李登辉的病情则由荣总以新闻稿对外公开。

民进党今天下午召开中常会，民进党发言人廖泰翔会后转述，党主席蔡英文向常会说明，她上午前往医院探视李登辉，为李登辉的健康祈福，并持续关心李登辉的健康。

苏贞昌下午出席一项活动时也表示，李登辉对台湾民主贡献、为国家做事，大家都非常敬佩，他今早到医院探望，也表示敬意跟关心。

李登辉今年高龄97，曾任国民党主席、中华民国总统，但任内许多作风，被认为较倾向绿营，卸任之后，更毫不掩饰对民进党及台独的支持，堪称是导致台湾人民国家认同转向，从此背离中国的关键人物。他几次公开表达钓鱼台主权应归属日本，更形成高度争议。