港府入股“续命”后国泰航空突将三分之一客机停放澳洲

以香港作为基地的国泰航空证实苹果日报的报道，本星期将旗下部分客机转移到澳洲爱丽丝泉（Alice Springs）停泊。由于受到疫情严重的打击，国泰一如全球各地其他的航空公司，深受营运财务困扰，香港政府在上个月出手打救，以273亿港元入股及贷款即时向国泰提供援助。这并且是港府首次以巨额公帑注资入一间私人公司。

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然而国泰在港府注资之后，却突然宣布将部分客机转到澳洲停放，这项或许含有敏感动机的决定，引起此间财经界的关注。国泰并且表示，将不排除未来再有旗下客机转到另外国家停放。

国泰航空表示，在谨慎资产管理的考虑下，决定在未来数月内将大约三分之一的国泰及国泰港龙客机转移到香港以外的地方。根据国泰2019年年报，国泰及国泰港龙共营运203架飞机，意味未来数月内会有约67架飞机从香港基地被转移海外。

国泰续称，计划转移到海外的客机分别属于不同机队，该批客机在外地的停留时间，会因应资产保全及运营需求而各有不同。目前，集团的航机仍然停泊于香港国际机场，需要将未有运作的航机转移至澳洲爱丽丝泉，以远离潮湿气候，并透露除澳洲爱丽丝泉外，亦正商讨使用其他地区的合适设施，暗示不排除有第二轮飞机转移计划的可能。机管局早在今年3月起，向航空业界提供多项纾缓措施，包括全数豁免长期闲置客机的停泊费及机桥费、宽减客机着陆费、扣减停机坪服务、维修及禁区车辆的相关费用等，当中部分措施将延续至下月。

国泰航空以一家在港作为总部的英资企业，一如汇丰银行，处身政治动荡的香港，难免动辄得咎。中国民航局去年因国泰员工参与“反送中”运动，指国泰航空先后发生飞行人员参与暴力冲击，被控暴动罪却未被停止飞行活动，以及恶意泄露航班旅客资讯等事件，存在严重威胁航空安全的隐患，向国泰发出重大航空安全风险警示，当时行政总裁何杲（Rupert Hogg）辞任。

反送中运动稍为平息之际，今年初却发生武汉肺炎疫情，令国泰客运量急降九成九，经营困难，近3万员工参与放取三周无薪假计划，近期频传集团欲筹组品牌合并及削减成本。国泰早前曾发盈警，预期今年上半年财政将面对重大挑战，或录得重大亏损。